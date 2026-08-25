Un hombre, de quien aún no se tienen datos, fue baleado a las 7:10 de este martes en Nuevo París cuando iba a subirse a un auto que pidió por una aplicación de viajes. Recibió heridas en una pierna y un brazo, según la información policial a la que accedió Subrayado.
Balearon a un hombre en Nuevo París cuando iba a subir a un auto que pidió por aplicación
Ocurrió a las siete de la mañana de este martes. Al escuchar los disparos, el trabajador —conductor del auto solicitado— se fue del lugar. El vehículo recibió cinco impactos.
La balacera ocurrió en Cristóbal Cayetano de Herrera e Isidro Pérez de Roxas, barrio Nuevo París.
El conductor de la aplicación, al escuchar los disparos, huyó del lugar. Sin embargo, su vehículo recibió cinco impactos de bala.
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La víctima no llegó a usar el servicio y se encuentra herida. Fue trasladada a un centro de salud.
En la escena fueron hallados siete casquillos. La Policía Científica llegó al lugar antes de las nueve de la mañana y trabajaba en la escena desde entonces.
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