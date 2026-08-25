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martes de mañana

Balearon a un hombre en Nuevo París cuando iba a subir a un auto que pidió por aplicación

Ocurrió a las siete de la mañana de este martes. Al escuchar los disparos, el trabajador —conductor del auto solicitado— se fue del lugar. El vehículo recibió cinco impactos.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Un hombre, de quien aún no se tienen datos, fue baleado a las 7:10 de este martes en Nuevo París cuando iba a subirse a un auto que pidió por una aplicación de viajes. Recibió heridas en una pierna y un brazo, según la información policial a la que accedió Subrayado.

La balacera ocurrió en Cristóbal Cayetano de Herrera e Isidro Pérez de Roxas, barrio Nuevo París.

El conductor de la aplicación, al escuchar los disparos, huyó del lugar. Sin embargo, su vehículo recibió cinco impactos de bala.

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La víctima no llegó a usar el servicio y se encuentra herida. Fue trasladada a un centro de salud.

En la escena fueron hallados siete casquillos. La Policía Científica llegó al lugar antes de las nueve de la mañana y trabajaba en la escena desde entonces.

Noticia en desarrollo.

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