"¡Despertate hermano, dale!": así fue la huida de los delincuentes que asaltaron el BROU de Pando

Robaron un banco, escaparon en un auto de alta gama, lo chocaron a los cuatro kilómetros, se desesperaron, entraron a una casa a robar otro auto, y como no pudieron, volvieron a correr y rapiñaron a una camioneta que justo pasaba por el lugar.

Ese fue el raid delictivo que cometieron cinco delincuentes tras asaltar la sucursal del Banco República (BROU) en Pando, Canelones, el lunes al caer la tarde.

Llegaron a la sucursal casi a las seis de la tarde con armas cortas y largas; cuatro entraron y uno esperó en un Mercedes Benz negro.

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Estuvieron un minuto, amenazaron a los guardias de seguridad, les robaron dos revólveres, le dieron un culatazo en la cabeza a uno de ellos, pusieron el dinero en una bolsa de residuos y salieron corriendo.

Tras escapar en el auto recorrieron cuatro kilómetros. Adentro llevaban “miguelitos” por si tenían que dificultar una persecución policial. Pero el plan empezó a tener fallas cuando despistaron y chocaron contra una columna.

El auto de alta gama terminó en una cuneta en Barros Blancos, próximo a la ruta 101.

Los cinco corrieron por la calle Eudoro Melo en busca de un auto para robar y continuar la huida. Uno de ellos, que actuó a cara descubierta todo el tiempo, tenía visibles problemas para correr, algo que fue marcado por sus compañeros ladrones:

“¡Despertate, hermano. Dale!”, le gritó uno, según se observa en el video de la cámara de seguridad que los capta cuando intentan robar otro auto del interior de una casa.

Pero, no consiguieron las llaves porque los dueños no se las dieron y el plan volvió a fallar.

“¡Las llaves del auto!”, gritaba uno de los delincuentes. “¡No están las llaves del auto!”, respondió otro.

“¡Ahí! ¡Ahí hay uno!”. “¡No!”. “No te puedo creer”, se escucha luego en el video.

Al salir de esa casa sin poder robar el auto blanco, finalmente consiguieron huir en una camioneta Fiat Fiorino de una persona que justo pasaba por el lugar. Se la robaron y huyeron.

Así fugaron por la ruta 8 hacia Montevideo. La Policía buscó evidencia en todas las escenas de este raid delictivo para avanzar en la investigación.