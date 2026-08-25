Lentes, campera y huellas en el auto: los errores que cometieron los delincuentes en la rapiña al BROU

Los delincuentes que asaltaron el Banco República (BROU) de Pando este lunes cometieron errores y la Policía sigue las pistas para identificarlos.

En el video que muestra la salida de los delincuentes, se ve a uno de cara descubierta. Este, se conoció luego, fue el primero en ingresar a la sucursal. Entró solo, estuvo un minuto, aproximadamente, y se presupone que fue para evaluar cómo estaba todo dentro del banco.

Luego ingresaron los otros tres, con caras tapadas. En total, estuvieron dos minutos dentro y se llevaron 90 mil euros, 70 mil dólares y 10 millones de pesos.

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Se dieron a la fuga en el Mercedes Benz, que los esperaba afuera con otro delincuente al volante. Fue este el vehículo que chocaron después contra una cuneta.

El primer paso que dan tras esto es intentar robar un auto que estaba estacionado dentro de una casa próxima a donde chocaron. Rompieron una ventana de la casa y exigieron a los dueños la llave. No lo lograron, salieron a la calle y allí rapiñaron a otras cuatro personas que circulaban en una camioneta Fiat Fiorino, en la que se dan a la fuga.

Las evidencias son las cámaras del banco, que registró el rostro de uno de los delincuentes. El grupo también dejó huellas en el auto, así como unos lentes, una campera y municiones.

El auto utilizado para fugarse del banco había sido robado en 2025 en una rapiña en Canelones y originalmente era rojo, pero fue pintado por los ladrones.

Al momento de la rapiña, había entre 10 y 15 funcionarios, pocos clientes y guardias de seguridad.