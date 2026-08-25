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progreso, Canelones

Un minibús chocó de atrás a un camión en ruta 5 y un hombre resultó herido

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 31, cerca de Progreso. El herido, de 28 años, era acompañante en el minibús y tuvo que ser rescatado por Bomberos.

Foto: Policía Caminera.

Foto: Policía Caminera.

Foto: Policía Caminera.

Foto: Policía Caminera.

Un minibús chocó de atrás a un camión con semirremolque que transportaba troncos a las 10:00 de este martes en el kilómetro 31 de la ruta 5, cerca de Progreso, Canelones.

El camión circulaba hacia el sur y era conducido por un hombre de 47 años, que resultó ileso. El examen de alcoholemia dio resultado cero.

El minibús circulaba en la misma dirección y llevaba cinco ocupantes. Era conducido por un hombre de 43 años, que también resultó ileso y cuyo examen de alcoholemia dio cero.

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Como consecuencia del impacto, un acompañante de 28 años quedó atrapado y tuvo que ser retirado por personal de Bomberos. Sufrió traumatismos de rodilla y pie izquierdo, sin pérdida de conocimiento, y fue trasladado a una mutualista. Los otros ocupantes resultaron ilesos.

Foto: Policía Caminera.

Foto: Policía Caminera.

Las causas del choque se encuentran a determinar, informó Policía Caminera.

La ruta 5 permaneció cortada en dirección a Montevideo a raíz del accidente y quedó totalmente liberada sobre las 13:30.

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