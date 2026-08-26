Sindicato de TCP en asamblea permanente: asegura que la empresa presentó su última propuesta y puso fin a la negociación

El sindicato de trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) se declaró en asamblea permanente y evaluará en las próximas horas si vuelve a realizar paros en el puerto de Montevideo.

El sindicato asegura que en la reunión tripartita de este miércoles en el Ministerio de Trabajo, la empresa presentó su última propuesta para acordar un nuevo convenio colectivo y dio por terminada la negociación.

“Informamos a la población que en la reunión tripartita del día de hoy la empresa comunicó de manera unilateral el fin de la negociación, presentando su última propuesta”, dice el comunicado del sindicato, y agrega: “Lamentamos profundamente este desenlace. Desde el sindicato realizamos un esfuerzo sin precedentes para concretar un convenio colectivo histórico para el sector portuario por su alcance y por el compromiso asumido en materia de guardias gremiales, respaldando el 100% de los planteos requeridos por la empresa”.

Conflicto en el puerto: el sindicato de TCP dice que la empresa presentó una última propuesta y dio por terminada la negociación. El sindicato se declara en asamblea permanente. Puede haber nuevos paros, dijo Álvaro Reinaldo. Informa @BEAMARE1 | https://t.co/BmpxVnnd2S pic.twitter.com/h9UObZ5ewl — Subrayado (@Subrayado) August 26, 2026

“Nuestro nivel de voluntad y compromiso no tuvo reciprocidad. La empresa se negó a abordar los reclamos fundamentales de las y los trabajadores/as: la estabilidad laboral y la regularización de las categorías adeudadas”, asegura el comunicado del sindicato, y recuerda que “el personal no percibe un incremento salarial por encima de los mínimos fijados por los Consejos de Salarios desde hace más de 20 años”.

También aseguran que la empresa, socia del Estado con el 80% de las acciones (el 20% lo tiene la ANP), “registró ganancias superiores a los 100 millones de dólares el año pasado y proyecta duplicar sus beneficios para 2028”.

El sindicato denuncia además que TCP “mantiene severos retrasos en las obras prometidas para posicionar al puerto de Montevideo como un hub regional, derivando en un deterioro del servicio que afecta el posicionamiento del país”.

“Ante el agotamiento de las instancias de diálogo por la falta de negociación de buena fe por parte de la empresa, nos vemos en la imperiosa necesidad de declararnos en asamblea permanente. Lamentamos las eventuales afectaciones que este conflicto pueda generar en la actividad portuaria. Reiteramos que la solución y la voluntad de destrabar esta situación siguen estando en manos de la dirección de la empresa”, finaliza el comunicado.