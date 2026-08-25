BROU hará investigaciones internas "de todo el hecho" por asalto a sucursal de Pando, dijo gerenta general

La gerenta general del Banco República (BROU), Mariela Espino, afirmó que "los protocolos de seguridad funcionaron" ante la rapiña que ocurrió este lunes en Pando.

Además del trabajo de la policial, habrá "investigaciones internas para verificar cómo funcionaron todos los mecanismos de seguridad que tenemos establecidos en el banco".

"Por suerte no tenemos que lamentar ningún lastimado, ni dentro de los funcionarios del banco, ni dentro de los clientes. Un golpe en la cabeza del guardia de seguridad, pero atendido en el momento y sin ninguna consecuencia", indicó Espino.

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Respecto a cómo seguirá funcionando el banco de Pando, explicó que "la sucursal tiene que retomar su actividad normal, y por otro lado, existen otras áreas del banco, especializadas, que son los que van a avanzar en la investigación de todo el hecho".

También defendió que "el banco está en muy buen nivel de seguridad, y que tenemos expertos o buscamos el asesoramiento de expertos en los casos que los necesitamos, tanto en la seguridad física como en la seguridad tecnológica".

Respecto a la cifra que fue llevada por los delincuentes, la gerenta explicó que el dinero que hay en la sucursal en ese momento, varía según el movimiento de los usuarios. "Puede haber sucedido que existieran depósitos por montos importantes a última hora. Hay comerciantes que lo que hacen es esperar a última hora para llevar el efectivo al banco y no quedárselo, más pensando que hoy venía un feriado".