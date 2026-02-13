Presidente de Conaprole advirtió por posible "faltante significativo" de leche y otros productos en semana de carnaval

El presidente de Conaprole , Gabriel Fernández Secco, advirtió este viernes por la posibilidad de "faltante significativo" de leche y otros productos lácteos durante la semana de carnaval, debido al paro general nacional de 24 horas y el anuncio del sindicato de medidas, como trabajo a reglamento y guardias elementales para los próximos días.

Fernández Secco indicó que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) presentó cuatro nuevas propuestas que fueron aceptadas por la empresa, pero rechazadas por el sindicato de trabajadores.

Conaprole ratificó el cierre del Centro de Distribución de Rivera . "Entendemos que el tema se agotó después de cuatro propuestas sin aceptar no hay mucha imaginación para generar más alternativas y por ende, resolvimos el cierre del centro de distribución que había sido abierto a partir de la iniciativa del MTSS", reafirmó.

Seguí leyendo Sindicato de Conaprole convoca a un paro de 24 horas por el cierre del Centro de Distribución de Rivera

El titular del directorio sostuvo que en el centro quedan trabajando alrededor de diez empleados, de los cuales casi la mitad ya manifestó su voluntad de pasar a otras plantas. "Quedaría para definir la realidad de cinco o seis trabajadores de Rivera que Conaprole le sigue ofreciendo la posibilidad de transferirse a otra planta", ratificó.

Fernández Secco lamentó la situación de conflicto por las dificultades con el faltante de productos en las góndolas y aseguró que fue "un perder, perder para las dos partes". "Es una lástima, pero es la circunstancia que está planteada. Creo que vamos a tener una semana de carnaval complicada con mucho faltante de producto", aseguró.

Desde Conaprole esperan poder tener una nueva instancia para retomar el diálogo constructivo.

Con respecto a la planta de Rivera, Fernández Secco sostuvo que de acuerdo a los datos de la empresa registra una pérdida de un millón de dólares anual. Se mostró dispuesto a darle el predio de la planta y el equipamiento en comodato al sindicato para que consiga la leche, la elabore y obtenga una ganancia de 300.000 dólares mensuales, como asegura.

Consultado sobre el abastecimiento en la zona norte del país tras el cierre del centro de distribución, el presidente de Conaprole recordó que durante la pandemia se realizó desde Montevideo. "La práctica para el abastecimiento de la zona está totalmente probada y genera ahorros significativos. Mantener este centro de distribución abierto durante este período de tiempo generó un sobrecosto de 600.000 dólares", remarcó.