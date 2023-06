Renunció Evaristo González, Bengoechea seguirá como gerente deportivo y Olivera será DT interino

El Consejo Directivo de Peñarol reunido este lunes no definió quién será el sustituto de Alfredo Arias, quien fue cesado este domingo tras el partido ante River Plate por la segunda fecha del Torneo Intermedio.

Como resultado de la reunión del Consejo Ejecutivo, Pablo Bengoechea continuará al frente de la Gerencia Deportiva del club junto a Néstor Gabriel Cedrés. El riverense participó del encuentro y propuso el nombre de Óscar Ferro, actual entrenador de arqueros, como técnico interino. En una primera instancia, el consejo aceptó la propuesta, pero luego resolvieron que el actual entrenador de 3° división, Juan Manuel Olivera, esté al frente del plantel. En caso de que no opten por un nuevo técnico, Olivera estará en el partido ante Wanderers del próximo fin de semana.

Por otra parte, Evaristo González renunció a su cargo como secretario general de Peñarol.

El periodista de Subrayado, Roberto Moar, informó a través de su cuenta de Twitter que Darío Rodríguez "saca ventaja para ser el futuro DT de Peñarol" y además “tiene espalda y conoce cada detalle del club”, según fuentes del club.

Ruglio habló con Diego Alonso, pero no quiere dirigir en Uruguay. Marcelo Broli "se auto descartó). Matosas fue descartado. Diego López no tiene votos. Propusieron a Saralegui y Pezzolano. También descartados. Empresarios ofrecieron a Tévez, Gareca y Rueda. No fueron considerados", señaló.