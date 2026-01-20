RECIBÍ EL NEWSLETTER
Tras votación por partida económica

Renunciaron los dos directores designados por el Poder Ejecutivo en la Caja de Profesionales

María Noel Sanguinetti y Gustavo Rodríguez dejaron sus cargos tras las votaciones divididas para el pago de $131.520 a los próximos directores, decisión que será revisada.

Directorio revisará la decisión.

Foto: Subrayado. Caja de Profesionales.

Los dos representantes del Poder Ejecutivo designados en el directorio de la Caja de Profesionales, María Noel Sanguinetti y Gustavo Rodríguez, presentaron su renuncia a la institución. Así lo informaron a Subrayado fuentes de la Caja de Profesionales.

La decisión que derivó en las renuncias fue adoptada en una votación dividida del directorio, que aprobó el pago de una partida de 20 Bases de Prestaciones y Contribuciones, equivalente a $131.520, para los próximos integrantes del órgano de conducción de la Caja de Profesionales.

Según planteó la oposición, esta resolución contradice la ley de reforma de la Caja de Profesionales, que en su artículo 289 establece que los siete miembros del nuevo directorio que asumirá en febrero desempeñarán sus funciones de forma honoraria.

La votación salió cuatro a dos y fue rechazada por los directores Virginia Romero y Daniel Alza, quienes impugnaron la decisión ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Tras las renuncias de los representantes del Poder Ejecutivo, el directorio resolverá este jueves la nulidad de la medida, añadieron las fuentes consultadas.

