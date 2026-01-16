RECIBÍ EL NEWSLETTER
ROMERO Y ALZA IMPUGNARON

Caja de Profesionales aprobó, en votación dividida, una partida de 131.520 pesos para los próximos directores

Esto, según la oposición, contradice la ley de reforma de la caja de profesionales, que señala en su artículo 289 que los siete miembros del directorio nuevo que asuma en febrero serán honorarios.

caja-de-profesionales-CJPPU.jpg

El Directorio de la Caja de Profesionales aprobó, en votación dividida, el pago de una partida de 20 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), equivalente a 131.520 pesos, a los próximos directores de la institución.

Esto, según la oposición, contradice la ley de reforma de la caja de profesionales, que señala en su artículo 289 que los siete miembros del directorio nuevo que asuma en febrero serán honorarios.

La votación salió cuatro a dos y fue rechazada por los directores Virginia Romero y Daniel Alza, que la impugnaron ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Fuentes de la Caja de Profesionales dijeron que la iniciativa del pago de una "partida indemnizatoria" fue del representante de los jubilados en la caja.

Anoche, en el directorio votaron a favor el delegado de los jubilados, el representante y los dos delegados del Poder Ejecutivo.

El tema está ahora en manos del MTSS, que será el que defina, ya que desde que fue impugnada la resolución queda en suspenso.

