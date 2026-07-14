Martín Vallcorba: "Si no hay Rendición de Cuentas no hay ninguna posibilidad de reforzar la cantidad de policías"

El subsecretario de Economía Martín Vallcorba cuestionó a la oposición por “festejar” el voto en contra de la Rendición de Cuentas y aseguró que varios temas de los que allí se proponen, como la incorporación de 300 policías, solo se puede llevar adelante si se aprueba este proyecto de ley.

“Soy muy optimista en el sentido de que vamos a tener Rendición de Cuentas, sea porque Cabildo Abierta la vota, sea porque algunos legisladores del Partido Nacional o el Partido Colorado terminan acompañando, entonces ese escenario yo lo descarto”, dijo el jerarca este martes en el programa Arriba Gente de Canal 10.

Consultado acerca de si el aumento de las transferencias a las familias más pobres para atender a la infancia como prioridad podría concretarse por fuera de la Rendición de Cuentas, Vallcorba respondió: “En algunos temas uno podría pensar en caminos alternativos, en otros casos definitivamente no. El caso más concreto: los 300 cargos de policías que se crean en la Rendición de Cuentas. La única instancia en la cual uno puede crear cargos es en la ley de Presupuesto o en la Rendición Cuentas, por lo tanto, si no hay Rendición de Cuentas no hay ninguna posibilidad de reforzar la cantidad de policías, que es una demanda y una necesidad que toda la ciudadanía reclama”.

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“Hay cosas que no tienen otro camino, y además, el camino natural es la Rendición de Cuentas”, insistió.

Oposición

El subsecretario de Economía criticó a la oposición por la conferencia de prensa en la que la Coalición Republicana anunció su voto en contra de la Rendición de Cuentas.

“Lo que no está bueno es dar una discusión de tan mala calidad, y festejar, porque no es solo un tema de cuáles son los argumentos, cuál es el momento, sino también cuál es la gestualidad. Festejar un voto en contra de la Rendición de Cuentas que avanza en cuatro prioridades centrales que todos compartimos, festejando desde tipo vikingo hasta con selfies y sonrisas, no parece ser la actitud de contribución a un debate”, dijo Vallcorba.

Se refería a la foto que se tomaron los senadores Andrés Ojeda y Javier García al finalizar la conferencia de prensa la semana pasada, y al video en el que los senadores Pedro Bordaberry y Sebastián Da Silva imitan el remo vikingo, el festejo que realizan los hinchas de Noruega en el Mundial 2026.

“Hay muchas cosas que podemos discutir, hay muchas cosas que de repente el gobierno no está haciendo bien, pero eso requiere discusión seria, profunda, con argumentos y evidencias”, insistió.

Proyecciones

Vallcorba también fue consultado sobre los errores del gobierno a la hora de proyectar el crecimiento económico que tendría Uruguay, algo que blancos y colorados señalan a la hora de fundamentar el voto en contra de la Rendición de Cuentas.

“Cuando uno hace una proyección no está tirando a embocarle. No está jugando al cinco de oro”, dijo el subsecretario, y agregó: “¿Cuál fue el error de predicción desde el 2005 al 2025? Cinco presupuestos, cinco administraciones, cuatro del Frente Amplio, una del gobierno multicolor, ¿sabe cuál fue la que tuvo el menor error? Esta administración”.

“En todos los casos el error fue mayor al que tuvimos nosotros este año. Y es natural, porque la economía se enfrenta a un montón de elementos que hace que lo que uno preveía en un momento, después cambie. Si jugamos a embocarle, si ese fuera el juego, este gobierno fue el que le embocó más de todos los gobiernos pasados en el primer año de gobierno, y le viene embocando mucho más que el gobierno pasado, pero de eso no se trata”, concluyó.