SUBASTA DE JND

Remataron en 343.000 dólares los nueve autos de alta gama incautados al narcotráfico

El vehículo que se subastó por mayor valor fue el Audi modelo TT RS coupé por 96.000 dólares. No tenía base. También se remataron BMW, Mercedes Benz, Alfa Romeo, Audi y Jeep.

audi-rematado-autos-narco

Los nueve autos de alta gama rematados por la Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios (ANRTCI) por orden de la Junta Nacional de Drogas (JND) de droga totalizaron en 343.000 dólares. Se trata de vehículos incautados en operativos antidrogas.

El remate se realizó este viernes de mañana con sala llena y oferentes de todo el país, indicó el presidente de la asociación, Washington Machín, a Subrayado. Los compradores fueron particulares y automotoras. Los vehículos tienen poco kilometraje y estaban incautados desde hace unos cuatro años.

La entrega se hará la próxima semana. El auto que se remató por mayor valor fue el Audi modelo TT RS coupé por 96.000 dólares. No tenía base.

El resto de los vehículos rematados fueron de las marcas BMW, Mercedes Benz, Alfa Romeo, Audi y Jeep.

El remate totalizó en 343.000 dólares que se destinarán al Fondo de Bienes Decomisados al Narcotráfico. Funciona desde el 2010 y hasta la fecha lleva recaudados casi 12 millones de dólares. Con ese dinero, se financian programas de prevención del consumo de drogas, tratamientos y rehabilitación, además de fortalecimiento de las instituciones.

