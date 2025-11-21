Gestión y reciclaje de residuos: IMM entrega más de 800 contenedores que alcanzan a unas 1.000 familias

La Intendencia de Montevideo comienza este sábado en el Cerro una nueva estrategia en la gestión y reciclaje de residuos . Se trata de la entrega de más de 800 contenedores que alcanzan a unas 1.000 familias.

El jerarca comentó que además, entregarán composteras a las familias que las acepten y equipamiento en algunos complejos habitacionales.

"Una transformación que seguramente a lo largo del período de gobierno va a ir llegando a distintos barrios de Montevideo", apuntó el jerarca. Y agregó: "Esta es una primera etapa, la planificamos junto a vecinos y vecinas en varias reuniones previas".

La intendencia colocó unas 200 papeleras en plazas y espacios públicos, primero en Ciudad Vieja y luego en el Centro. "La respuesta ha sido muy buena (...) la totalidad salvo alguna rara excepción está en muy buen estado", dijo.

Y añadió: "La papelera debe ser una solución y no un problema".