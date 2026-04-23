Relocalización de planta fotovoltaica de UTE: Río Negro celebra traslado, mientras Durazno pide mesa de diálogo

Los intendentes de Durazno, Felipe Algorta, y de Río Negro, Guillermo Levratto, analizaron la decisión del gobierno nacional de trasladar de Baygorria en Durazno a Río Negro la planta de energía fotovoltaica de 30 megavatios que UTE proyecta construir con una inversión de 30 millones de dólares.

Algorta indicó que el parque solar estaba pensado en una zona con un potencial turístico enorme en la falda del lago Baygorria y que desde el gobierno departamental se solicitó que el proyecto se realizara a 500 metros de ese lugar en otro predio de UTE. Pero, la decisión final fue trasladar la planta de departamento.

El jefe comunal duraznense solicitó a UTE la instalación de una mesa de diálogo para abordar estos temas.

Por su parte, Levratto indicó que "es una muy buena noticia para el departamento" la decisión del gobierno de trasladar la planta a Río Negro.

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