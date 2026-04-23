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ENERGÍA FOTOVOLTAICA

Relocalización de planta fotovoltaica de UTE: Río Negro celebra traslado, mientras Durazno pide mesa de diálogo

El intendente Felipe Algorta dijo que desde el gobierno departamental se solicitó que el proyecto se realizara a 500 metros del lugar inicial en otro predio de UTE. Pero, la decisión final fue trasladar la planta de departamento.

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Los intendentes de Durazno, Felipe Algorta, y de Río Negro, Guillermo Levratto, analizaron la decisión del gobierno nacional de trasladar de Baygorria en Durazno a Río Negro la planta de energía fotovoltaica de 30 megavatios que UTE proyecta construir con una inversión de 30 millones de dólares.

Algorta indicó que el parque solar estaba pensado en una zona con un potencial turístico enorme en la falda del lago Baygorria y que desde el gobierno departamental se solicitó que el proyecto se realizara a 500 metros de ese lugar en otro predio de UTE. Pero, la decisión final fue trasladar la planta de departamento.

El jefe comunal duraznense solicitó a UTE la instalación de una mesa de diálogo para abordar estos temas.

Orsi con niños de la escuela 44 de Sierras del Yerbal, departamento de Treinta y Tres.
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"Si no fuera porque tenemos una empresa pública como esta, no sé cómo andarían los costos de la energía hoy", dijo Orsi sobre UTE

Por su parte, Levratto indicó que "es una muy buena noticia para el departamento" la decisión del gobierno de trasladar la planta a Río Negro.

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