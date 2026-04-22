Hombre insultó, golpeó mostradores y rompió una puerta de vidrio: episodio violento en policlínica en Piriápolis

Un nuevo episodio de violencia se registró en una policlínica de Piriápolis, donde un hombre detenido causó destrozos en el ingreso y en la zona de farmacia, mientras esperaba por atención médica.

El hombre insultó al personal y rompió una puerta tras negarse a aceptar ayuda para afiliarse y obtener su medicación.

Un nuevo episodio de violencia se registró en una policlínica de Piriápolis, donde un hombre detenido causó destrozos. La Federación de Funcionarios de Salud Pública alerta sobre el aumento de estos hechos. https://t.co/gMFHfVMQpB pic.twitter.com/4WQEhd1Wuw

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La Federación de Funcionarios de Salud Pública alerta sobre el aumento de estos hechos en Maldonado y en todo el país. Marcelo Núñez, dirigente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, dijo que “se naturalizó la violencia” y que funcionarios, a veces, no denuncian “por miedo a represalias”.

Además, mencionó otros incidentes recientes como robos y amenazas dentro de distintas policlínicas.