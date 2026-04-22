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violencia en maldonado

Hombre insultó, golpeó mostradores y rompió una puerta de vidrio: episodio violento en policlínica en Piriápolis

Un dirigente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública dijo que “se naturalizó la violencia” y que funcionarios, a veces, no denuncian “por miedo a represalias”.

Foto cedida a Subrayado. Agresión en policlínica en Piriápolis.

Foto cedida a Subrayado. Agresión en policlínica en Piriápolis.

Un nuevo episodio de violencia se registró en una policlínica de Piriápolis, donde un hombre detenido causó destrozos en el ingreso y en la zona de farmacia, mientras esperaba por atención médica.

El hombre insultó al personal y rompió una puerta tras negarse a aceptar ayuda para afiliarse y obtener su medicación.

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La Federación de Funcionarios de Salud Pública alerta sobre el aumento de estos hechos en Maldonado y en todo el país. Marcelo Núñez, dirigente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, dijo que “se naturalizó la violencia” y que funcionarios, a veces, no denuncian “por miedo a represalias”.

Además, mencionó otros incidentes recientes como robos y amenazas dentro de distintas policlínicas.

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