Un nuevo episodio de violencia se registró en una policlínica de Piriápolis, donde un hombre detenido causó destrozos en el ingreso y en la zona de farmacia, mientras esperaba por atención médica.
Hombre insultó, golpeó mostradores y rompió una puerta de vidrio: episodio violento en policlínica en Piriápolis
Un dirigente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública dijo que “se naturalizó la violencia” y que funcionarios, a veces, no denuncian “por miedo a represalias”.
El hombre insultó al personal y rompió una puerta tras negarse a aceptar ayuda para afiliarse y obtener su medicación.
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La Federación de Funcionarios de Salud Pública alerta sobre el aumento de estos hechos en Maldonado y en todo el país. Marcelo Núñez, dirigente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, dijo que “se naturalizó la violencia” y que funcionarios, a veces, no denuncian “por miedo a represalias”.
Además, mencionó otros incidentes recientes como robos y amenazas dentro de distintas policlínicas.
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