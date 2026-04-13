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SIERRAS DEL YERBAL, TREINTA Y TRES

"Si no fuera porque tenemos una empresa pública como esta, no sé cómo andarían los costos de la energía hoy", dijo Orsi sobre UTE

El presidente Orsi inauguró obras de electrificación rural en Treinta y Tres. Allí destacó la función de UTE como empresa pública que lleva electricidad al medio del campo.

Orsi con niños de la escuela 44 de Sierras del Yerbal, departamento de Treinta y Tres.

Orsi con niños de la escuela 44 de Sierras del Yerbal, departamento de Treinta y Tres.

El presidente Yamandú Orsi encabezó este lunes de mañana la inauguración de obras de electrificación rural en Sierras del Yerbal, departamento de Treinta y Tres.

El acto central se hizo en la escuela rural 44, junto a ministros y autoridades locales. En rueda de prensa el presidente destacó el rol que juega UTE como empresa pública que lleva electricidad al medio del campo, y reflexionó sobre la tarifa que paga la pobalción

“La comodidad que te da una energía que es permanente, porque la energía con paneles fue una solución transitoria, esta te da permanencia, de una empresa que hoy podemos decir a nivel mundial, de verdad, lo dijimos siempre pero hoy con más fuerza, si no fuera porque tenemos una empresa pública como esta, yo no sé cómo andarían los costos de la energía hoy”, comentó Orsi.

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En la escuela donde se hizo el acto fue maestro Rúben Lena, docente, escritor y compositor de canciones como “A Don José”, un himno inmortalizado en la voz de Los Olimareños.

La escuela está ubicada a 70 kilómetros de la capital departamental.

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