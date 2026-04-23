Gabriel Oddone: "Puedo asegurar que las AFAP no se están eliminando con esto, no se afectan las cuentas individuales, no se estatiza el sistema"

El ministro de Economía Gabriel Oddone fue consultado este jueves sobre el fin de las reuniones del llamado Diálogo Social sobre el sistema previsional (jubilaciones) y el acuerdo alcanzado entre el gobierno y el PIT-CNT para introducir cambios al sistema, incluidas las AFA P.

En este sentido aseguró que no se plantea la eliminación de las AFAP ni la estatización de todo el sistema, y que se mantendrá el ahorro individual, así como la edad de retiro general en 65 años.

“La edad de retiro se va a mantener en 65 años, tal como fue establecido, lo que no quiere decir que no se manejen mecanismos de jubilación anticipada”, dijo Oddone entrevistado en el programa En Perspectiva.

“El sistema de gestión del régimen previsional va a seguir estando en manos profesionales, las cuentas individuales se mantienen, por lo tanto aquí no hay ninguna confiscación de fondos, no hay ninguna derivación o posibilidad de uso de esos fondos para otro fin que no sea servir las jubilaciones”, dijo el ministro, y agregó: “Posiblemente pueda haber cambios en la organización de la industria en términos de cómo se relacionan el cliente con el proveedor comercial de ese asunto”.

Sobre las conclusiones del Diálogo Social, explicó: “Lo que se va a conocer la semana que viene es la comunicación oficial de las conclusiones, todavía eso no lo conozco, tengo los trascendidos y también tengo la información porque en el Diálogo Social está el Ministerio de Economía representado”.

Y en este punto agregó: “Entonces, lo primero que tengo acá es que no se eliminan las AFAP, eso me parece que es un tema muy importante. Lo mejor que podemos hacer en temas sensibles es poner la pelota contra el piso y no sobrerreaccionar. Tengo la sensación de que en las últimas horas el nivel de sobrerreacción que yo he registrado en mi teléfono, solamente, es extraordinario. Y en estas cosas, como en otras importantes de la vida, una sobrerreacción, un exceso de apresuramiento en pronunciarse de manera tajante, contundente, sin conocer lo que el gobierno dice, no es aconsejable”.

“Las AFAP no se eliminan”

“Lo que yo puedo asegurar es que las AFAP no se están eliminando con esto, no se afectan las cuentas individuales, no se estatiza el sistema. Se consolida un esquema previsional multipilar.

Entiendo que lo que va a surgir del diálogo social, porque así me informan mis delegados allí, el director de la OPP, es que hay un acuerdo por aceptar que el esquema previsional uruguayo es multipilar y eso es un pilar triple, que es un pilar no contributivo, un pilar solidario y un pilar de capitalización. Eso debería conducir, debería, nunca se sabe en política, a despejar una discusión que el país ha tenido durante mucho tiempo, décadas diría yo, en relación a la racionalidad de que Uruguay tenga un esquema de capitalización. Eso se despeja”, dijo el ministro.

Y agregó: “Lo que sí tenemos es a unas AFAP que van a cambiar su eje, todavía no sabemos cómo, y eso siempre y cuando esto prospere en el debate y finalmente el Poder Ejecutivo remita al Parlamento un proyecto de ley. Pero, insisto, los fondos están blindados en el sentido de que no pueden ser utilizados para otra cosa que no sea para servir las jubilaciones de las personas. Se ha dicho en estas horas que hay un riesgo, eso es absolutamente falso y jamás un gobierno uruguayo, y el ministro de Economía avanzaría en una aventura de esas características”.

“Y en segundo lugar lo que va a continuar ocurriendo es que administradores profesionales, seleccionados de manera competitiva, que pueden ser privados o públicos van a estar a cargo del sistema sustantivo que hacen las AFAP, que es la gestión del fondo. Luego, lo que puede modificarse, y eso hay que ver de qué manera y cómo, es la relación comercial que tienen las AFAP con los clientes, donde hay valor agregado de las AFAP pero la discusión desde hace tiempo es si ese valor agregado no parece ser lo suficientemente grande como par que justifique los precios que las AFAP cobran. Esa es la discusión que está subyacente atrás de todo eso. Y sobre eso habrá que avanzar”.

Consultado acerca de qué le diría al presidente Orsi cuando le pida su opinión sobre las conclusiones y propuestas del Diálogo Social, Oddone respondió: “Si el presidente me pregunta cuál es mi opinión, yo voy a acompañar, tal y como entré, cuál era mi postura al inicio de este diálogo social, estoy satisfecho con estas conclusiones. ¿Esto es superrelevante? No, no lo es, pero entiendo que en política, preservando aspectos que son sustanciales para el sistema, y en el marco de construir un acuerdo donde también el plebiscito salió negativo porque un conjunto de gente se pronunció en contra del plebiscito pero que entendía que se requerían reformas y cambios a la ley aprobada”.

Lo que dijeron las AFAP

Consultado sobre la reacción de la Asociación Nacional de AFAP (Anafap), que cuestionó el resultado del Diálogo Social y lo que trascendió del acuerdo entre el gobierno y el PIT-CNT, Oddone respondió: “Creo que es legítimo y normal que la industria, con una organización gremial como es Anafap, que está confortable con cómo está la industria, tenga una opinión crítica y que entienda que hay oportunidad de mejora o que incluso entienda que el cambio es inconveniente porque hay una parte del negocio que eventualmente, insisto, porque esto requiere muchas etapas, cambiaría. Entonces yo lo entiendo. Ahora, decir que se estatiza el sistema es una exageración. Esto forma parte de esta necesidad de generar hechos políticos, captar un titular, captar un tuit. Me parece que no es la forma adecuada para discutir temas relevantes”.

“En relación a los costos, lo que está subyacente es que al final del día, el sistema, que son los contribuyentes lo que lo pagan. Los contribuyentes o pagan a la AFAP o pagan al Estado mediante algún impuesto, tenía oportunidad de gestionarse de manera más eficiente, en tanto se entiende y es parte supuestamente de lo que surge del diálogo, que el valor agregado que está allí no necesariamente era la mejor manera de gestionarlo y por lo tanto la centralización de la relación con los clientes es más fácil que hacerlo de manera descentralizada. Esa es la tesis que está detrás”, dijo Oddone.

Y finalmente agregó: “Creo que el camino que estamos recorriendo, en lo sustancial, se preserva: el pilar de capitalización, las AFAP siguen existiendo, el ahorro de las personas está blindado, no hay estatización, el sector privado va a seguir participando en la gestión del ahorro y por lo tanto no me parece que los cambios que se estén proponiendo estén en una dirección incorrecta, si no que es en la dirección correcta que, no yo, muchos señalamos antes de asumir el gobierno, que esto era un camino que podía ocurrir. No es una cosa que apareció ayer”.