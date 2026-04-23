RECIBÍ EL NEWSLETTER
DATOS DE UNASEV

Aumentó más de 600% los siniestros con monopatines eléctricos, bicicletas y patinetas entre 2020 y 2025

Los heridos graves y leves muestran una tendencia creciente en términos absolutos. Los primeros pasaron de 4 a 26 y los segundos de 25 a 165, según un informe de la Unasev.

monopatin-transito-usuario

La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) publicó este jueves un informe sobre el uso de vehículos eléctricos de movilidad personal (bicicletas, monopatines y patinetas) y su incidencia en la siniestralidad vial entre 2020 y 2025.

Dentro de los datos destacados de este informe, se registra un crecimiento de la siniestralidad asociada a vehículos de movilidad personal, pasando de 26 casos en 2020 a 191 casos en 2025, lo que indica un aumento de 634,6%. Este crecimiento está vinculado sobre todo al monopatín eléctrico, la categoría con mayor incremento en lesionados en ese período.

Los heridos graves muestran una tendencia creciente en términos absolutos, pasando de 4 heridos en 2021 a 26 en 2025.

presidente de unasev propone ajustar normativa de monopatines: registro y edad minima para conducir
Seguí leyendo

Presidente de Unasev propone ajustar normativa de monopatines: registro y edad mínima para conducir

Los heridos leves también muestran una tendencia creciente, pasando de 25 casos en 2020 a 165 en 2025. Los incrementos más relevantes en el registro de heridos, tanto leves como graves, se dan entre 2024 y 2025.

En 2020, una persona que circulaba en patineta falleció.

Informe - LESIONADOS EN VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: AFP. Operativo que permitió capturar a Sebastián Marset en Bolivia el 13 de marzo de 2026.
Caja fuerte del narco

Hallan un celular con "mucha información" en una caja fuerte de Sebastián Marset, dice ministro boliviano
cerca de joaquín suárez

Una mujer fue hallada muerta en un aljibe donde vive su expareja en Canelones: el hombre está detenido
MINISTRO DE ECONOMÍA

Oddone: "Puedo asegurar que las AFAP no se están eliminando con esto, no se afectan las cuentas individuales, no se estatiza el sistema"
Puente internacional fray bentos

Detenidos en la frontera: quisieron ingresar a Uruguay más de 10 placas de video ocultas en un auto
En montevideo

Otro adolescente condenado por amenazas: deberá pedir disculpas y pasar por salones de su institución a explicar lo ocurrido

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Leonardo Herou, director en la IMM.
limpieza y residuos

Oposición interpelará al director de Desarrollo Ambiental de la IMM por la limpieza en Montevideo
Aumentó más de 600% los siniestros con monopatines eléctricos, bicicletas y patinetas entre 2020 y 2025
DATOS DE UNASEV

Aumentó más de 600% los siniestros con monopatines eléctricos, bicicletas y patinetas entre 2020 y 2025
Orsi sobre combustibles: Está todo muy volátil y no hay muchas miras de que esto cambie para mejor
"NOTICIAS NO SON MUY ALENTADORAS"

Orsi sobre combustibles: "Está todo muy volátil y no hay muchas miras de que esto cambie para mejor"

Dejá tu comentario