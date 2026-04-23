Oposición interpelará al director de Desarrollo Ambiental de la IMM por la limpieza en Montevideo

La Junta Departamental de Montevideo resolvió este jueves de tarde interpelar al director de Desarrollo Ambiental de la IMM, Leonardo Herou, a iniciativa de la oposición. El edil del Partido Nacional Juan Pablo Abdala será quien lleve adelante la interpelación, para la que se necesitaba un tercio de los votos.

Desde la oposición sostienen que la gestión en limpieza ha fracasado. Abdala afirmó que “hay un estado crítico en materia de limpieza y recolección de residuos” y agregó: “No se ven medidas concretas ni líneas de acción claras. Desde hace décadas que Montevideo sufre este problema, transversal a todos los barrios de Montevideo. Es una emergencia de salud pública”.

Herou respondió que se trata de “un llamado a sala” y aseguró que asistirá “con gusto”.

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Embed La oposición votó interpelar al director de Desarrollo Ambiental de la IMM, Leonardo Herou.



El jerarca dijo que asistirá “con gusto” y afirmó: “Si recorren Montevideo, verán que en algunas zonas ya hemos logrado cambios importantes”. @Martinabreu20 | https://t.co/gMFHfVMQpB pic.twitter.com/o7A3cFCG2a — Subrayado (@Subrayado) April 23, 2026

“Intercambiar con los ediles es nuestra obligación”, dijo a Subrayado. Además, afirmó que en el presupuesto “hay una inversión muy grande en materia ambiental y recolección de residuos”, con una mirada a cinco y diez años que, según indicó, va a transformar Montevideo.

El jerarca sostuvo que la actual administración lleva nueve meses de gestión y destacó algunos avances: más de 30 mil hogares ya recibieron contenedores intradomiciliarios. “Llevamos retirados 700 contenedores de la calle”, agregó.

También señaló: “Si recorren Montevideo, verán que en algunas zonas ya hemos logrado cambios importantes”.