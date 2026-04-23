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"NOTICIAS NO SON MUY ALENTADORAS"

Orsi sobre combustibles: "Está todo muy volátil y no hay muchas miras de que esto cambie para mejor"

Consultado sobre una nueva suba de las tarifas en mayo, el presidente aseguró que "depende", pero que "las noticias no son muy alentadoras por lo que viene de Medio Oriente".

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El presidente Yamandú Orsi fue consultado este jueves por el precio de los combustibles y si habrá una nueva suba en las tarifas a partir del 1º de mayo, teniendo el cuenta la volatilidad

"Y, depende", dijo el mandatario en Tacuarembó al participar en la inauguración del nuevo complejo industrial del Frigorífico Tacuarembó, en las rutas 5 y 26. "Aparentemente, las noticias no son muy alentadoras por lo que viene de Medio Oriente, el estrecho de Ormuz, y un número clavado en 100 que preocupa", indicó el presidente sobre el precio internacional del barril de petróleo Brent.

Orsi reconoció que Uruguay ha sido el país que menos aumentó el precio de los combustibles. En abril, se dispuso un incremento de 7%, el máximo permitido por la franja de flotación fijada por el gobierno. Destacó la fortaleza de Ancap y el nuevo sistema que permite amortiguar los cambios bruscos de precios.

el dialogo quiere decir: revisemos y barajemos de nuevo en algunas cosas; las que funcionan, no hay que tocarlas, dijo orsi
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"El diálogo quiere decir: 'revisemos y barajemos de nuevo en algunas cosas'; las que funcionan, no hay que tocarlas", dijo Orsi

El mandatario afirmó que el monitoreo de la situación es constante y pidió cautela. "Evidentemente, hay que estar muy atentos porque está todo muy volátil y no hay muchas miras de que esto cambie para mejor", insistió en declaraciones consignadas por Canal 5.

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