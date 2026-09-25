RECIBÍ EL NEWSLETTER
mirá qué implica

Llegó el fin de una era: el apagón analógico ocurrirá a la medianoche

El apagón analógico se dará a las 23:59 de este viernes en todo el país, excepto en una ciudad del país. Mirá qué implica la nueva tecnología y cómo evitar que tu TV se vea afectada.

Fernando Valeri, jefe de Ingeniería de Canal 10.

Foto: Subrayado. Emisión análoga de Canal 10 tomada el 16 de setiembre de 2026.

Foto: Subrayado. Emisión análoga de Canal 10 tomada el 16 de setiembre de 2026.

El Poder Ejecutivo estableció el cese definitivo de las transmisiones de televisión analógica en la banda VHF en todo el país desde las 23:59 de este viernes 25 de setiembre de 2026.

El cambio afecta a los televisores que actualmente reciben la señal de los canales de aire mediante tecnología analógica. En el caso de Canal 10, los equipos alcanzados son aquellos en los que aparece el mensaje: “A partir del 25/09/26, esta señal dejará de transmitirse. Sintonícenos en nuestro canal digital”.

A partir del apagón, para continuar viendo los canales de aire será necesario que el televisor tenga un sintonizador digital. Si el equipo no cuenta con esta tecnología, se puede incorporar un sintonizador digital externo para seguir utilizándolo y recibir las señales.

Foto: Subrayado. Emisión análoga de Canal 10 tomada el 16 de setiembre de 2026.
Seguí leyendo

Apagón analógico: cómo saber si tu televisor dejará de funcionar, qué hacer y cuál es la única ciudad que no cambiará

De esta forma, las transmisiones digitales pasarán a ser las únicas que ofrecerán los canales de aire luego del cese de las emisiones analógicas.

El apagón tendrá una excepción en Bella Unión, Artigas. En esa ciudad, el cese de las transmisiones analógicas quedará suspendido debido a que actualmente no existe cobertura de televisión digital comercial.

La situación será analizada con la Ursec y la excepción se mantendrá hasta que se verifique la disponibilidad de señal digital. De acuerdo con lo informado por el gobierno, el plazo no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2029.

Con el cese de las emisiones de televisión analógica de cada titular de servicios de televisión comercial también finalizarán la autorización correspondiente y la asignación otorgada para utilizar las frecuencias de la banda VHF.

Temas de la nota

Lo más visto

Pablo Leiva conocía procedencia ilícita del dinero y tenía que introducirlo de forma legal al sistema financiero
OPERACIÓN TRAZADOR

Pablo Leiva conocía procedencia ilícita del dinero y tenía que introducirlo de forma legal al sistema financiero
mirá qué implica

Llegó el fin de una era: el apagón analógico ocurrirá a la medianoche
En Mac Eachen y Capitán Videla

Mataron a un hombre de 32 años en Parque Batlle: bajó del auto, discutió con otro y lo balearon
OBLIGATORIO EN TODO EL PAÍS

Intendentes aprobaron reglamentación de monopatines eléctricos; uso individual con casco y chaleco, y pagarán seguro
habló la fiscal

Hombre que vivía en la calle fue asesinado de un golpe en la cabeza en el Centro de Montevideo

Te puede interesar

Carne no apta para consumo humano: condenan a delincuente por faena clandestina y adulteración de alimentos
mdeo., Canelones y San José

Carne no apta para consumo humano: condenan a delincuente por faena clandestina y adulteración de alimentos
Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del homicidio en el Centro de Montevideo. video
habló la fiscal

Hombre que vivía en la calle fue asesinado de un golpe en la cabeza en el Centro de Montevideo
Foto: Subrayado. Emisión análoga de Canal 10 tomada el 16 de setiembre de 2026. video
mirá qué implica

Llegó el fin de una era: el apagón analógico ocurrirá a la medianoche

Dejá tu comentario