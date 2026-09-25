Llegó el fin de una era: el apagón analógico ocurrirá a la medianoche

El Poder Ejecutivo estableció el cese definitivo de las transmisiones de televisión analógica en la banda VHF en todo el país desde las 23:59 de este viernes 25 de setiembre de 2026.

El cambio afecta a los televisores que actualmente reciben la señal de los canales de aire mediante tecnología analógica. En el caso de Canal 10, los equipos alcanzados son aquellos en los que aparece el mensaje: “A partir del 25/09/26, esta señal dejará de transmitirse. Sintonícenos en nuestro canal digital”.

A partir del apagón, para continuar viendo los canales de aire será necesario que el televisor tenga un sintonizador digital. Si el equipo no cuenta con esta tecnología, se puede incorporar un sintonizador digital externo para seguir utilizándolo y recibir las señales.

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De esta forma, las transmisiones digitales pasarán a ser las únicas que ofrecerán los canales de aire luego del cese de las emisiones analógicas.

El apagón tendrá una excepción en Bella Unión, Artigas. En esa ciudad, el cese de las transmisiones analógicas quedará suspendido debido a que actualmente no existe cobertura de televisión digital comercial.

La situación será analizada con la Ursec y la excepción se mantendrá hasta que se verifique la disponibilidad de señal digital. De acuerdo con lo informado por el gobierno, el plazo no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2029.

Con el cese de las emisiones de televisión analógica de cada titular de servicios de televisión comercial también finalizarán la autorización correspondiente y la asignación otorgada para utilizar las frecuencias de la banda VHF.