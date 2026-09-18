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21 DE SETIEMBRE ENTRE SARMIENTO Y ELLAURI

Vecinos y comerciantes de Punta Carretas denuncian incremento de robos a locales y peatones en los últimos meses

Los hechos suelen registrarse en 21 de Setiembre, entre Sarmiento y Ellauri. Lo más común es que ingresen a los comercios durante la madrugada, pero también se dieron rapiñas a mano armada de día.

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Vecinos y comerciantes de Punta Carretas denuncian una serie de robos y rapiñas a locales comerciales en los últimos meses. Los hechos suelen registrarse en 21 de Setiembre, entre Sarmiento y Ellauri.

Es una zona turística con muchos comercios y varios hoteles. Los comerciantes que hablaron con Subrayado se manifestaron cansados por la cantidad de delitos en la zona.

Subrayado accedió a registros de las cámaras de seguridad de algunos locales donde se muestra el accionar de los delincuentes. Lo más común es que ingresen a los comercios durante la madrugada. En un caso, un ladrón estuvo media hora adentro del local.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Allanamiento en Brazo Oriental.
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También están los casos en los que los delincuentes pasan en bicicleta o en moto y le arrebatan las pertenencias a las personas que van a pie. Si bien reconocen que no es una modalidad nueva, perciben que se ha incrementado en los últimos meses.

Los comerciantes reclaman mayor patrullaje de día, pero también de noche, y afirman sentirse desamparados ante la inseguridad. Aseguran que están muy expuestos al peligro de tener un comercio a la calle y que en la zona hay un ambiente generalizado de violencia y de miedo.

José, uno de los comerciantes que habló con Subrayado y desde hace un año está en el barrio, afirma que han robado en todos los locales de su cuadra. La última fue una rapiña a mano armada perpetrada el jueves durante el día. Aseguran que denuncian y quedan en la nada.

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