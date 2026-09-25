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Marcha de la Diversidad 2026: la convocatoria fue en plaza Cagancha y se movilizaron hacia la 1º de Mayo

A las 19:00 horas se dio inicio a la Marcha de la Diversidad 2026, con la movilización alrededor de las tradicionales "chatas" que desfilan hacia plaza 1º de Mayo.

Previa de la Marcha de la Diversidad. Foto: Foco UY

Previa de la Marcha de la Diversidad. Foto: Foco UY

Previa de la Marcha de la Diversidad. Foto: Foco UY

Previa de la Marcha de la Diversidad. Foto: Foco UY

Previa de la Marcha de la Diversidad. Foto: Foco UY

Previa de la Marcha de la Diversidad. Foto: Foco UY

Previa de la Marcha de la Diversidad. Foto: Foco UY

Previa de la Marcha de la Diversidad. Foto: Foco UY

Previa de la Marcha de la Diversidad. Foto: Foco UY

Previa de la Marcha de la Diversidad. Foto: Foco UY

Previa de la Marcha de la Diversidad. Foto: Foco UY

Previa de la Marcha de la Diversidad. Foto: Foco UY

Previa de la Marcha de la Diversidad. Foto: Foco UY

Previa de la Marcha de la Diversidad. Foto: Foco UY

Previa de la Marcha de la Diversidad. Foto: Foco UY

Previa de la Marcha de la Diversidad. Foto: Foco UY

Previa de la Marcha de la Diversidad. Foto: Foco UY

Previa de la Marcha de la Diversidad. Foto: Foco UY

Una nueva marcha de la diversidad se realizó este viernes en el centro de Montevideo.

El público se convocó en los alrededores de la Plaza Cagancha desde temprano. A la hora 19:00, los participantes se movilizaron alrededor de las "chatas" por avenida del Libertador hasta la plaza 1º de Mayo, donde se leyó la proclama.

En la previa, un equipo de Subrayado dialogó con quienes llegaban a la plaza.

Marcha de la Diversidad 2025. Foto: FocoUy.
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Este viernes se realiza la Marcha de la Diversidad, y la Intendencia anunció cambios y cortes en el tránsito

"Es una oportunidad que acá uno la puede disfrutar que lamentablemente en Venezuela no se puede aprovechar al máximo como acá", contó un venezolano que vive en Uruguay desde hace ocho años y que desde entonces participa de la Marcha de la Diversidad.

La Marcha de la Diversidad lleva más de tres décadas convocando a personas que se movilizan por sus derechos.

El intendente, Mario Bergara, acompañó la movilización y destacó las políticas que tiene la Intendencia de Montevideo vinculadas a la diversidad.

La marcha es también una movilización que se vive en familia. Otro equipo de Subrayado habló con una madre y su hijo, que reflexionaron sobre el orgullo.

La marcha es una movilización que también se vive en familia. @VeroChevalier habló con una madre y su hijo. pic.twitter.com/9eEW9Cjafs

— Subrayado (@Subrayado) September 25, 2026

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