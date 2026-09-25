Marcha de la Diversidad 2026: la convocatoria fue en plaza Cagancha y se movilizaron hacia la 1º de Mayo

Previa de la Marcha de la Diversidad. Foto: Foco UY

Previa de la Marcha de la Diversidad. Foto: Foco UY

Previa de la Marcha de la Diversidad. Foto: Foco UY

Previa de la Marcha de la Diversidad. Foto: Foco UY

Previa de la Marcha de la Diversidad. Foto: Foco UY

Previa de la Marcha de la Diversidad. Foto: Foco UY

Previa de la Marcha de la Diversidad. Foto: Foco UY

Previa de la Marcha de la Diversidad. Foto: Foco UY

Previa de la Marcha de la Diversidad. Foto: Foco UY

Una nueva marcha de la diversidad se realizó este viernes en el centro de Montevideo.

El público se convocó en los alrededores de la Plaza Cagancha desde temprano. A la hora 19:00, los participantes se movilizaron alrededor de las "chatas" por avenida del Libertador hasta la plaza 1º de Mayo, donde se leyó la proclama.

En la previa, un equipo de Subrayado dialogó con quienes llegaban a la plaza.

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"Es una oportunidad que acá uno la puede disfrutar que lamentablemente en Venezuela no se puede aprovechar al máximo como acá", contó un venezolano que vive en Uruguay desde hace ocho años y que desde entonces participa de la Marcha de la Diversidad.

Así se vive la previa de la Marcha de la Diversidad 2026. Los detalles con @VeroChevalier pic.twitter.com/kmnZPD8KCS — Subrayado (@Subrayado) September 25, 2026

La Marcha de la Diversidad lleva más de tres décadas convocando a personas que se movilizan por sus derechos.

El intendente, Mario Bergara, acompañó la movilización y destacó las políticas que tiene la Intendencia de Montevideo vinculadas a la diversidad.

El intendente, Mario Bergara, acompaña la movilización y destaca las políticas que tiene la Intendencia de Montevideo vinculadas a la diversidad. En el lugar, @maguipradop pic.twitter.com/fasL6svD2W — Subrayado (@Subrayado) September 25, 2026

La marcha es también una movilización que se vive en familia. Otro equipo de Subrayado habló con una madre y su hijo, que reflexionaron sobre el orgullo.