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LO ADELANTÓ NUBEL CISNEROS

Aviso a la población de Meteorología por tormentas fuertes y puntualmente muy fuertes

Meteorología publicó un aviso a la población por mal tiempo desde el sábado de tarde, con tormentas fuertes y algunas muy fuertes. Nubel Cisneros lo adelantó en su informe.

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El aviso a la población de Meteorología es por tormentas fuertes y algunas puntualmente muy fuertes, que se registrarán desde el sábado en la tarde y noche.

“Desde la tarde del sábado 26 una masa de aire inestable comenzará a afectar al norte del país con tormentas puntualmente fuertes esperando acumulados de precipitación entre 20 y 40 mm en 3 horas”, dice el informe oficial.

“El domingo 27 las tormentas fuertes (puntualmente muy fuertes) afectarán al norte, centro y litoral oeste. Durante el lunes 28 continuará la inestabilidad en el norte del territorio”, agrega aviso.

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Meteorología anuncia además que “entre el domingo y el lunes se esperan los acumulados más significativos (de lluvias), principalmente al noreste con valores entre 80-120 mm”.

“En zonas de tormentas podrían registrarse caída de granizo, rachas de vientos fuertes e intensa actividad eléctrica”, indica el informe.

El meteorólogo de Subrayado Nubel Cisneros adelantó estas tormentas fuertes y muy fuertes en su pronóstico de este viernes.

El sábado de tarde desmejora por el norte y noreste con lluvias y tormentas, que el domingo se extienden al resto del país, informó.

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