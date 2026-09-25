Imputaron al dueño de la inmobiliaria de Piriápolis detenido por maniobras con terrenos en Punta Negra

Fue imputado el dueño de una inmobiliaria de Piriápolis investigado por integrar la organización que se dedicaba a vender terrenos con documentos falsos en el balneario Punta Negra, de Maldonado. Los delitos tipificados fueron asociación para delinquir, uso de documento público falso y estafa. Deberá llevar tobillera electrónica y cumplir con arresto domiciliario total hasta diciembre, mientras continúa la investigación. Su esposa también fue imputada.

La Fiscalía investigará el patrimonio de cada uno de los involucrados en la maniobra. El empresario y su esposa fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional de Carrasco cuando llegaron a Uruguay provenientes de Brasil.

El caso se abrió a partir de denuncias recibidas en 2019 por parte de la Intendencia de Maldonado, lo que generó instancias a nivel de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos.

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Por este caso, la Justicia imputó dos personas y condenó a otras dos por su participación en la organización delictiva con terrenos, siendo el dueño de la inmobiliaria una de las personas requeridas, junto a varios familiares, entre ellos, su esposa. Ambos detenidos en el aeropuerto.

De acuerdo a la investigación, la maniobra ilícita detectaba padrones de propietarios argentinos fallecidos o que con poca frecuencia visitaban Uruguay, buscando que los terrenos carecieran de seguimiento constante.

Con los poderes adulterados en manos, los implicados simulaban compraventas que los dejaran como titulares formales de los terrenos y posteriormente los revendían a compradores de buena fe.

Fueron allanados los domicilios de los implicados, donde se logró incautar documentos, equipos electrónicos y un sello a nombre de un escribano fallecido, cuya firma había sido falsificada.

De las maniobras, también se pudo establecer que un empleado de la inmobiliaria era el encargado de detectar los padrones, pero además se presentaba como dueño para desalojar a los ocupantes mediante amenazas. Terminó imputado por delitos vinculados a asociación para delinquir, estafa y uso de documento público falso.

En un comunicado, el Centro de Inmobiliarias de Piriápolis rechazó categóricamente cualquier actividad ilícita, maniobra fraudulenta o actuación contraria a la ética profesional que pueda afectar la buena fe de los compradores, la seguridad jurídica y la confianza en la actividad inmobiliaria, suspendiendo de la calidad de socio al operador involucrado.