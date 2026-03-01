RECIBÍ EL NEWSLETTER
EUROPA

Reino Unido acepta que EEUU use bases británicas para atacar instalaciones de misiles iraníes, dice Starmer

"Irán está aplicando una estrategia de tierra quemada, por lo que apoyamos la autodefensa colectiva de nuestros aliados y nuestro pueblo en la región", indicó el primer ministro.

Keir Starmer primer ministro británico afp

El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó este domingo que aceptó que Estados Unidos utilice bases del Reino Unido para lanzar ataques "defensivos" destinados a destruir misiles iraníes y lanzaderas de misiles.

El dirigente laborista precisó, en un video publicado en redes sociales, que su país no participará en ataques ofensivos.

Ataques en Teherán. Foto: AFP
Starmer añadió que la decisión de que el Reino Unido no participara en los ataques contra Irán fue deliberada, ya que su país cree que "la mejor manera de avanzar para la región y para el mundo es una solución negociada".

En una declaración conjunta previa hecha este domingo, Alemania, Francia y el Reino Unido se expresaron dispuestos a tomar medidas defensivas contra Irán para defender sus intereses y los de sus aliados en el Golfo.

FUENTE: afp

