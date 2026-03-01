RECIBÍ EL NEWSLETTER
MEDIO ORIENTE

Mediador de Omán dice que la puerta de la diplomacia entre EEUU e Irán "sigue abierta"

Desde Israel informaron que comenzó "nueva oleada de ataques contra el régimen terrorista" en Teherán.

Ataques en Teherán. Foto: AFP

El ministro de Asuntos Exteriores de Omán, mediador en las conversaciones entre Teherán y Washington, aseguró el domingo por la noche que la opción diplomática sigue sobre la mesa a pesar del ataque masivo de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Quiero ser muy claro: la puerta de la diplomacia sigue abierta", declaró Badr al-Busaidi en X.

Las conversaciones que se celebraron el jueves en Ginebra, dos días antes de que estallara la guerra, habían permitido, según él, "lograr avances reales hacia un acuerdo sin precedentes entre Irán y Estados Unidos".

"Aunque la esperanza era evitar la guerra, esta no debe significar el fin de la esperanza de paz", añadió. "Sigo creyendo en el poder de la diplomacia para resolver este conflicto".

El ministro omaní había pedido anteriormente "un alto el fuego" y "un retorno al diálogo", en una conversación con su homólogo iraní, Abbas Araghchi.

El domingo, un ataque con drones dejó un herido en un puerto de Omán, el único Estado del Golfo que había quedado al margen el sábado durante la primera jornada de represalias iraníes, mientras que un petrolero fue atacado frente a sus costas.

En la conversación, el jefe de la diplomacia iraní afirmó que Irán "aboga por la paz" y expresó "la disposición de la parte iraní a cualquier esfuerzo serio que pueda contribuir a poner fin a la escalada y restablecer la estabilidad".

Israel anunció nuevo ataque en Teherán

El ejército de Israel dijo que lanzó "ataques a gran escala" sobre Teherán el lunes, dos días después del inicio de una campaña estadounidense-israelí contra Irán.

"La Fuerza Aérea israelí ha comenzado una nueva oleada de ataques contra el régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán", dijo el ejército en un comunicado.

FUENTE: AFP

