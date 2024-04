Reinauguran el Teatro Escayola de Tacuarembó tras más de 60 años sin actividad: su historia

El ingeniero que proyectó el teatro fue Víctor l'Olivier, un francés que estaba en la región para trabajar en las minas de Cuñapirú. “Trató de armar un escenario, un teatro, un coliseo, a semejanza de la sala de conciertos del teatro Trocadero de París”, agregó Arezo. La inauguración fue el 31 de mayo de 1891 y fue el tercer teatro del interior del país.

A lo largo de su historia, esta sala vio cambiar su nombre, cuando pasó a ser Teatro Uruguay, y también fue sala de cine. Cerró un 29 de noviembre de 1956.

“Todas las semanas vamos a tener espectáculos de los más variados gustos. Teatro local y nacional, a la Comedia Nacional, el Fidae, que es el Festival de Artes Escénicas”, detalló Matilde Vera, a cargo del Teatro Escayola.

“Si bien hoy estamos abocados al teatro, la idea es que sea un centro cultural, como lo dice la palabra. Donde emane cultura, donde se proyecte la cultura y donde reciba cultura. Queremos que sea el centro, el corazón de todas las manifestaciones culturales nuestras y de afuera”, aclaró.

LA EXPECTATIVA DE LOS LUGAREÑOS

Los vecinos del departamento de Tacuarembó esperan con grandes expectativas la reinauguración.

“Yo desde que era niño, hace mucho tiempo, veía lo del Teatro Escayola y la historia. Creo que ninguno de los tacuaremboenses nos íbamos a imaginar que un día iba a tener la calidad, la seguridad, lo que va a ser el espectáculo seguramente, de las funciones que va a dar”, dijo un vecino.

Otra vecina expresó el deseo de que “se llene de gente”.

TESTIMONIO TEATRO

El pianista de Tacuarembó Pedro Gallego recordó sus visitas al teatro Escayola.

“Del 40 me acuerdo que entrar al teatro era como entrar a un recinto sagrado, como es el teatro. Había que ir bien vestido, era toda una ceremonia. Y me acuerdo de dos espectáculos: un final de cursos de la Alianza Francesa, de acá, que fue donde escuché por primera vez ‘La marsellesa’. Ese acto fue un punto de inflexión de mi vida, me llevó a estudiar francés y adorar la cultura francesa”, compartió.

Cuando estaba en el Liceo, Gallego iba a ver películas de Tarzán.

PIANISTA ESCAYOLA

El Sodre estará presente en la reinauguración. Su presidenta, Adela Dubra, destacó el trabajo que realiza el instituto en este y otros teatros del país, donde además brindan asesoramiento técnico. En el Teatro Escayola actuarán la Orquesta Juvenil del Sodre y el Coro Nacional, el fin de semana.