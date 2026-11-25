El presidente de Colombia , Abelardo de la Espriella, aseguró que todos los rehenes que estuvieron secuestrados por cerca de 17 horas en un supermercado de Cartagena fueron rescatados la madrugada del miércoles en una operación "absolutamente impecable".

Policías, militares y fuerzas especiales irrumpieron pasada la medianoche en medio de explosiones para intentar poner fin a una tensa jornada en la turística ciudad del norte del país.

Según la versión del mandatario, en la mañana del martes un grupo de delincuentes huyó al almacén tras un intento fallido por robar un vehículo blindado con objetos de valor. Uno de los asaltantes fue "dado de baja", añadió.

Desde su llegada al poder en agosto, el presidente ha recurrido con frecuencia a una retórica de mano dura y a una puesta en escena de tipo militar, en momentos en los que Colombia vive la peor ola de violencia en una década.

Se desconoce el número de secuestradores y de personas retenidas, aunque a lo largo del día la policía anunció a cuentagotas una decena de liberaciones, la mayoría de mujeres en edad avanzada. El alcalde de Cartagena aseguró que todas las personas están "sanas y salvas".

Escoltado por una caravana de autos y motocicletas de policía, De la Espriella llegó más temprano a la zona vestido de uniforme militar, portando un arma y un transmisor de radio.

"Se les dio la oportunidad de que se entregaran y liberaran a los rehenes. Rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia", agregó en un video publicado en redes.

Tras el operativo de rescate, imágenes difundidas en medios locales mostraron a tres hombres en pantaloneta y camiseta salir esposados y custodiados por policías del supermercado.

En la mañana se observaban encapuchados con armas largas apuntando a rehenes amarrados y usados como escudos frente a las ventanas del supermercado.

"Mi hijo está allá (...) No salió del trabajo y no responde al teléfono, creo que se lo quitaron", había dicho la AFP Jacob Pérez, padre de uno de los trabajadores del supermercado Éxito.

A lo largo de la intensa jornada, decenas de personas se congregaron detrás de los cordones policiales, en calles y aceras cercanas. Algunos registraban con sus teléfonos la situación, mientras el tráfico era desviado del centro comercial. Pasada la medianoche, una tanqueta les lanzó chorros de agua para dispersarlos.

La toma de rehenes tuvo lugar en Cartagena, una ciudad portuaria del Caribe famosa por su casco antiguo amurallado de época colonial, complejos turísticos de playa y cruceros.

En distintos momentos de la noche, periodistas de la AFP vieron a agentes desenfundar sus pistolas, mientras los francotiradores tomaban posiciones en los tejados cercanos. Un helicóptero policial sobrevoló la zona en permanencia.

De la Espriella descartó el martes que detrás del hecho estuviera involucrado "un grupo terrorista".

"Bandidos que se vieron sorprendidos y que no tuvieron escapatoria, y entonces secuestraron a un grupo de personas", dijo el mandatario.

FUENTE: AFP