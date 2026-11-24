El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que un grupo de asaltantes mantiene 25 rehenes en un supermercado de la turística Cartagena, por lo que se desplegó un gran operativo policial.

Los criminales pretendían asaltar un vehículo blindado en un centro comercial pero, tras un aviso a la policía, se refugiaron y tomaron a una treintena de rehenes en un supermercado, cinco de ellos ya liberados.

"Nos les quedó otra que refugiarse en uno de los locales y secuestrar a 30 personas, de las cuales ya han liberado a cinco, que son mujeres mayores", informó De la Espriella en una rueda de prensa.

Imágenes emitidas en medios y redes sociales muestran a decenas de policías y francotiradores apostados en edificios de los alrededores, y también a encapuchados con armas largas al lado de rehenes arrodillados dentro del supermercado.

"Mi hijo está allá. Estoy muy alterado (...) No salió del trabajo y no responde al teléfono, creo que se lo quitaron", dijo en llamada con la AFP Jacob Pérez, padre de uno de los trabajadores del supermercado.

Según medios locales, los secuestradores piden casi dos millones de dólares, dos coches blindados y vía libre para ir hacia Barranquilla, a 130 km de Cartagena.

FUENTE: afp