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NO ES MATRÍCULA NI PATENTE, DIJO METEDIERA

Registro de monopatines, edad mínima para circular y uso en ruta; Congreso de Intendentes analiza propuesta de Unasev

"Es dar una especie de permiso de circulación a una persona que viene con el número del código del monopatín y lo registra", afirmó Marcelo Metediera.

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El presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, defendió la propuesta de regularizar la circulación de monopatines en el tránsito y de establecer un registro de usuarios.

Metediera indicó que en el marco del Congreso de Intendentes las Direcciones de Tránsito analizan establecer el preempadronamiento de las motos al momento de la venta con un permiso de conducir asociado.

En cuanto a los monopatines, Metediera está de acuerdo con disponer de un registro, que dependerá si ingresa al país como juguete o vehículo. El registro de los vehículos no significa poner matrícula ni cobrar patente. "Es dar una especie de permiso de circulación a una persona que viene con el número del código del monopatín y lo registra", afirmó.

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Además, se debe analizar la edad mínima para circular, si es pertinente el uso en ruta y consolidar el uso del chaleco, ya que el casco protector está contemplado en la normativa vigente. "Estamos hablando de monopatines que andan a 60-70 km/h, mucho más a veces que una bicicleta, una moto o que la velocidad máxima permitida; la persona se tiene que hacer responsable de sus actos en el tránsito", enfatizó.

Con respecto al permiso de conducir por puntos, Metediera sostuvo que la lógica de que la multa va vehículo y pasa a ser a la cédula de la persona, puesto que las infracciones le quitarán los puntos.

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