Talleres de educación vial serán materia optativa en 4º año del liceo en plan piloto en ocho departamentos

La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) y la Administración Nacional de Educación Publica (ANEP) acordaron el inicio de talleres de educación vial como materia optativa en primer año de educación media superior, o sea en 4º año.

El presidente de la Unasev, Marcelo Metediera, indicó que el estudiante que opte por la materia deberá cursarla de forma obligatoria y aprobarla. La iniciativa comenzará como una experiencia piloto y contará con el apoyo de recursos humanos de las intendencias.

La idea es arrancar con los talleres en el segundo semestre a partir del mes de julio y tendrán una duración de seis meses. Los recursos humanos de las intendencias recibirán la capacitación de la Unasev y de ANEP.

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En tanto, el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, sostuvo que la perspectiva del plan es mejorar el conocimiento de los adolescentes sobre la educación vial, con foco en la seguridad propia y la convivencia con los demás.

Los talleres de educación vial comenzarán en ocho departamentos con un programa aprobado por la ANEP.