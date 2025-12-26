Vecinos reclaman por acumulación de residuos en los contenedores de Montevideo. Desde Adeom aseguraron que este fin de semana se trabajará en un operativo "para ver si la situación mejora un poco".
Registraron varios contenedores desbordados en la ciudad de Montevideo y habrá operativo especial el fin de semana
"En el contexto de las fiestas, todo lo que es tema consumo, la basura se incrementa, se trabaja al límite, y los trabajadores en base a eso proponen hacer otro operativo este fin de semana", dijeron desde Adeom.
"Desde el sindicato no se ha tomado ningún tipo de medida que repercuta de manera directa a lo que es la recolección de residuos, sí decir que hubo un paro de 24 horas en un ámbito de negociación tripartito con el Ministerio y la Administración el lunes, que fue desde las 11 de la mañana al martes 11 de la mañana. En el contexto de las fiestas, todo lo que es tema consumo, la basura se incrementa, se trabaja al límite, y los trabajadores en base a eso proponen hacer otro operativo este fin de semana para ver si la situación mejora un poco", explicó Guillermo Bertrand, dirigente de Adeom.
Martín Barreto, vicepresidente de Adeom, cuestionó que se asocie la acumulación de residuos al paro: "Venimos de un fin de semana de operativo especial que comenzó el viernes a las 22:00 y la recolección duró hasta el lunes a las 10 de la mañana, en los diferentes turnos y turnos especiales. El 24 se trabajó hasta las 19:00 horas, anoche 25 salieron 22 servicios, hoy de mañana 24. Y ya está preparado un operativo especial de fin de semana similar al anterior".
Guardavidas siguen en conflicto en Montevideo, este viernes se reúnen en asamblea y aseguran: "Falta personal"
Subrayado habló con vecinos de diversos barrios.
Dejá tu comentario