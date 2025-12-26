Registraron varios contenedores desbordados en la ciudad de Montevideo y habrá operativo especial el fin de semana

"Desde el sindicato no se ha tomado ningún tipo de medida que repercuta de manera directa a lo que es la recolección de residuos, sí decir que hubo un paro de 24 horas en un ámbito de negociación tripartito con el Ministerio y la Administración el lunes, que fue desde las 11 de la mañana al martes 11 de la mañana. En el contexto de las fiestas, todo lo que es tema consumo, la basura se incrementa, se trabaja al límite, y los trabajadores en base a eso proponen hacer otro operativo este fin de semana para ver si la situación mejora un poco", explicó Guillermo Bertrand, dirigente de Adeom.