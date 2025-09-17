Un cuarto de los 8.000 casos registrados en el último año de abuso o maltrato infantil son por violencia sexual, indicó Magdalena García, coordinadora del Programa Nacional Adolescencia y Juventud del Ministerio de Salud Pública (MSP).
Registran cinco casos de violencia sexual por día contra niños y eso "es la punta del iceberg", advierte jerarca
La coordinadora del Programa Nacional Adolescencia y Juventud alertó que los datos registrados muestran un realidad parcial de casos de violencia sexual contra niños: “es la punta del iceberg”.
A esto, aseguró, hay que agregar las denuncias que registra el Ministerio del Interior, lo que evidencia que la información “es parcial”, destacó.
Al respecto, reveló que se registran “cinco casos de violencia sexual por día” contra niños, niñas y adolescentes, lo que en verdad “es la punta del iceberg”.
Seguí leyendo
Policía fue a un allanamiento por drogas y encontró un cuerpo maniatado y amordazado
Este programa del MSP procura atender en el sistema de salud a las víctimas de violencia sexual, haciendo el seguimiento una vez que finalizó el abuso.
Temas de la nota
Lo más visto
requerido
Cometió tres homicidios y lo buscan por otros tres: quién es El Pelón, "el más peligroso", requerido por la Policía
habló su abogada
Declaró la mujer que atropelló a varias personas frente al Antel Arena: "Fue una situación que excedió su control"
lo informó sindicatos industriales
Fabricante de La gotita en Uruguay anunció que se va del país y muda su producción a Argentina, dice sindicato
VIVEN EN MERCEDES, SORIANO
Policía de Soriano busca a una joven de 21 años y a su hija de 3, ausentes desde el martes 16
Política
Dejá tu comentario