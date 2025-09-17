RECIBÍ EL NEWSLETTER
MALTRATO Y ABUSO INFANTIL

Registran cinco casos de violencia sexual por día contra niños y eso "es la punta del iceberg", advierte jerarca

La coordinadora del Programa Nacional Adolescencia y Juventud alertó que los datos registrados muestran un realidad parcial de casos de violencia sexual contra niños: “es la punta del iceberg”.

Magdalena-García-MSP

Un cuarto de los 8.000 casos registrados en el último año de abuso o maltrato infantil son por violencia sexual, indicó Magdalena García, coordinadora del Programa Nacional Adolescencia y Juventud del Ministerio de Salud Pública (MSP).

A esto, aseguró, hay que agregar las denuncias que registra el Ministerio del Interior, lo que evidencia que la información “es parcial”, destacó.

Al respecto, reveló que se registran “cinco casos de violencia sexual por día” contra niños, niñas y adolescentes, lo que en verdad “es la punta del iceberg”.

Este programa del MSP procura atender en el sistema de salud a las víctimas de violencia sexual, haciendo el seguimiento una vez que finalizó el abuso.

