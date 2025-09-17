RECIBÍ EL NEWSLETTER
en las piedras, canelones

Policía fue a un allanamiento por drogas y encontró un cuerpo maniatado y amordazado en Las Piedras

Fueron dos allanamientos en el asentamiento Corfrisa de la ciudad de Las Piedras, Canelones. La víctima era un hombre pero no ha sido identificado.

Hay un adolescente y tres mayores detenidos tras los dos allanamientos.

Foto: Subrayado. La Policía trabajaba en la escena del homicidio en Las Piedras.

La Policía halló el cuerpo de un hombre, maniatado hacia la espalda y amordazado, en una vivienda precaria del asentamiento Corfrisa de la ciudad de Las Piedras, Canelones. Los efectivos habían concurrido al lugar, en Alcides Cervieri y Pasaje 7, para allanar una vivienda en busca de drogas.

La víctima, que estaba sobre una cama de una plaza y a su alrededor había casquillos de bala, no ha sido identificada. "Presumimos que data de bastante tiempo el cuerpo, por el estado en el que se encuentra", dijo la fiscal que asumió la investigación, Cecilia Gutiérrez. Señaló que hay indicios, por manchas de sangre, de que en el lugar pudo haber habido una pelea, pero para confirmarlo, se deberá tener el resultado de las pericias.

Las autoridades contactaron a la familia de un hombre que fue denunciado como desaparecido este martes pero "no se puede afirmar aún que sea esa persona, aunque podría caber alguna posibilidad", explicó la fiscal. La autopsia confirmará la identidad del hombre asesinado.

Los policías hicieron dos allanamientos en casas que se encuentran a pocos metros. En la primera hallaron drogas y, en la segunda, fue hallado el cadáver en estado de descomposición avanzado. Tras las tareas de Científica y el médico forense, los efectivos revisarán si también hay drogas en el lugar.

Gutiérrez señaló que hay un adolescente y tres mayores detenidos.

