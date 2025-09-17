Accidente laboral en Salto: un herido luego de que le cayeran encima dos palets de cerámica

Foto: Subrayado. Hospital de Salto.

Un accidente laboral se produjo a las nueve de la mañana de este miércoles en la ciudad de Salto. A un trabajador de 29 años le cayeron dos palets de cerámica encima y sufrió lesiones, luego de que un estante cediera.

Según informó la Policía, en base al parte médico, recibió varios golpes, entre ellos en la parte baja de la espalda y en el pecho, aunque no tuvo heridas abiertas.

Fue asistido de forma primaria por compañeros de trabajo y por policías, hasta que una ambulancia llegó al lugar.

La obra en la que trabaja se encuentra en el cruce de las avenidas Rodó y Batlle.

Temas de la nota Salto

accidente laboral