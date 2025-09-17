Un accidente laboral se produjo a las nueve de la mañana de este miércoles en la ciudad de Salto. A un trabajador de 29 años le cayeron dos palets de cerámica encima y sufrió lesiones, luego de que un estante cediera.
Accidente laboral en Salto: un herido luego de que le cayeran encima dos palets de cerámica
El obrero, de 29 años, sufrió varios golpes, entre ellos en la parte baja de la espalda y en el pecho.
Según informó la Policía, en base al parte médico, recibió varios golpes, entre ellos en la parte baja de la espalda y en el pecho, aunque no tuvo heridas abiertas.
Fue asistido de forma primaria por compañeros de trabajo y por policías, hasta que una ambulancia llegó al lugar.
Seguí leyendo
Registran cinco casos de violencia sexual por día contra niños y eso "es la punta del iceberg", advierte jerarca
La obra en la que trabaja se encuentra en el cruce de las avenidas Rodó y Batlle.
Temas de la nota
Lo más visto
requerido
Cometió tres homicidios y lo buscan por otros tres: quién es El Pelón, "el más peligroso", requerido por la Policía
lo informó sindicatos industriales
Fabricante de La gotita en Uruguay anunció que se va del país y muda su producción a Argentina, dice sindicato
VIVEN EN MERCEDES, SORIANO
Policía de Soriano busca a una joven de 21 años y a su hija de 3, ausentes desde el martes 16
Política
Polémica por acto de diversidad sexual que se realizó en Torre Ejecutiva
habló su abogada
Dejá tu comentario