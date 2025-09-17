RECIBÍ EL NEWSLETTER
trabajador lesionado

Accidente laboral en Salto: un herido luego de que le cayeran encima dos palets de cerámica

El obrero, de 29 años, sufrió varios golpes, entre ellos en la parte baja de la espalda y en el pecho.

Foto: Subrayado. Hospital de Salto.

Foto: Subrayado. Hospital de Salto.

Un accidente laboral se produjo a las nueve de la mañana de este miércoles en la ciudad de Salto. A un trabajador de 29 años le cayeron dos palets de cerámica encima y sufrió lesiones, luego de que un estante cediera.

Según informó la Policía, en base al parte médico, recibió varios golpes, entre ellos en la parte baja de la espalda y en el pecho, aunque no tuvo heridas abiertas.

Fue asistido de forma primaria por compañeros de trabajo y por policías, hasta que una ambulancia llegó al lugar.

registran cinco casos de violencia sexual por dia contra ninos y eso es la punta del iceberg, advierte jerarca
Seguí leyendo

Registran cinco casos de violencia sexual por día contra niños y eso "es la punta del iceberg", advierte jerarca

La obra en la que trabaja se encuentra en el cruce de las avenidas Rodó y Batlle.

Temas de la nota

Lo más visto

video
requerido

Cometió tres homicidios y lo buscan por otros tres: quién es El Pelón, "el más peligroso", requerido por la Policía
lo informó sindicatos industriales

Fabricante de La gotita en Uruguay anunció que se va del país y muda su producción a Argentina, dice sindicato
VIVEN EN MERCEDES, SORIANO

Policía de Soriano busca a una joven de 21 años y a su hija de 3, ausentes desde el martes 16
Política

Polémica por acto de diversidad sexual que se realizó en Torre Ejecutiva
habló su abogada

Declaró la mujer que atropelló a varias personas frente al Antel Arena: "Fue una situación que excedió su control"

Te puede interesar

Sector PAIS desvincula a titular de Secretaría de Derechos Humanos; denuncian que Colette Spinetti contrató a expareja en su oficina video
POLÍTICA

Sector PAIS desvincula a titular de Secretaría de Derechos Humanos; denuncian que Colette Spinetti contrató a expareja en su oficina
Registran cinco casos de violencia sexual por día contra niños y eso es la punta del iceberg, advierte jerarca video
MALTRATO Y ABUSO INFANTIL

Registran cinco casos de violencia sexual por día contra niños y eso "es la punta del iceberg", advierte jerarca
Foto: Subrayado. La Policía trabajaba en la escena del homicidio en Las Piedras. video
en las piedras, canelones

Policía fue a un allanamiento por drogas y encontró un cuerpo maniatado y amordazado

Dejá tu comentario