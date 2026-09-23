Reestrena este jueves "Avengers Endgame: Bonus" con material extra y escenas inéditas

En la cartelera de cine está desde este jueves el reestreno de "Avengers Endgame: Bonus", que trae el éxito de Marvel de 2019 pero con material extra y escenas inéditas.

A siete años de su estreno, la película que cerró una fase del universo cinematográfico de Marvel. Los directores Anthony y Joe Russo integraron escenas que habían quedado fuera del primer corte. También una introducción grabada por los propios realizadores y un distinto montaje del tramo final. A los 181 minutos de la versión original, hay que sumarle 10.

El regreso al cine de esta película es en la previa del estreno mundial de "Avengers Doomsday", con fecha para el diciembre. En la función habrá un adelanto exclusivo de este próximo estreno.