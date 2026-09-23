Dos hombres están detenidos tras la muerte de una persona en la vía pública en Salto

Dos personas se encuentran detenidas tras la muerte de un individuo al que persiguieron e interceptaron en la vía pública, acusando al mismo de querer robar en una casa cerca del barrio Fátima.

Los hechos se registraron en la tardecita de este miércoles 23, cuando dos personas interceptaron al individuo en el cruce de la avenida Enrique Amorín y Juncal, indicaron fuentes policiales al corresponsal de Subrayado, Hugo Lemos.

Un rato después llegó la policía y cuando lo esposaron el sujeto tenía poco pulso. En imágenes, puede verse como le ponen los brazos hacia atrás para colocarle las esposas sin que este reaccione. Por su estado fue llevado rápidamente hasta el Hospital de Salto donde falleció.

La Fiscalía determinó que los dos aprehensores del sujeto fallecido fueran detenidos para ser indagados. Las actuaciones continúan.

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