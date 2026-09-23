Imputaron al delincuente que tiró al suelo y arrastró a una mujer de 82 años para robarle la cartera en Malvín Norte

El delincuente de 33 años, con seis antecedentes penales por hurto y uno por rapiña especialmente agravada de 2017, fue imputado este miércoles por la rapiña a una mujer de 82 años, a la que el 11 de setiembre tiró al suelo y arrastró en Alto Perú y Tabobá, en Malvín Norte, para robarle la cartera.

La Fiscalía de Flagrancia de 3º turno le imputó un delito de rapiña y se dispuso como medida cautelar la prisión preventiva hasta el 5 de febrero de 2027. Se está a la espera de las pericias forenses realizadas a la víctima, informó la Fiscalía General de la Nación.

El delincuente había sido detenido el martes de tarde en un procedimiento realizado por efectivos de la Unidad de Respuesta Policial Móvil de la Zona Operacional II de la Policía de Montevideo.

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La mujer caminaba por la vereda cuando fue sorprendida. Estaba yendo a hacer mandados y llevaba una cartera colgada de un brazo. El delincuente se acercó en bicicleta y cinchó hasta tirar a la víctima. Huyó con lo robado hacia Rambla Euskal Erría, tal como quedó registrado en una cámara de videovigilancia a la que accedió Subrayado.

Los vecinos llamaron al 911, la mujer fue asistida y se le diagnosticó entonces un politraumatismo en el hombro izquierdo y un traumatismo facial, producto del golpe contra la vereda. Fue trasladada a una mutualista donde fue asistida y se recuperó.

A las pocas horas de la rapiña, los investigadores de la Zona Operacional II lo habían identificado mediante el análisis de cámaras particulares y del Ministerio del Interior. Presentaron las evidencias ante la Justicia, que emitió una orden de detención; había quedado requerido y estaba siendo buscado.

El lunes, los policías de URPM lo vieron circulando en una bicicleta en el mismo lugar donde cometió la rapiña.