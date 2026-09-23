La casa de Gran Hermano Uruguay tiene su primer líder, Fabricio, y Tai inauguró la espontánea

Las pruebas de liderazgo ponen en juego la resistencia, la concentración y las habilidades de los jugadores. Ganar implica beneficios y poder sobre la placa de nominados y, por eso, el líder es una pieza clave.

Fabricio fue el más atento, el más concentrado y el más rápido, y logró posicionarse sobre las cinco áreas de colores distribuidas por toda la casa. Se convirtió en el primer líder de Gran Hermano Uruguay.

ESPONTÁNEA Una herramienta que tienen los jugadores para influir en la placa es la nominación espontánea, que Tai la inauguró el domingo, el mismo día que entró a la casa. Se puede realizar solo una vez por semana, y le dará tres votos al primero y dos al segundo.