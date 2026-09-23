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PROPUESTA DEL MTSS

Conflicto en TCP: Gobierno plantea aumento escalonado de jornales asegurados y subir monto de partida extraordinaria

La empresa ofrecía el pago de una partida especial de 27.500 pesos, el MTSS propone un punto medio de 33.000, cuando el sindicato pretende 50.000 pesos. Este jueves hay paro y nueva tripartita el lunes.

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El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) presentó este miércoles una nueva propuesta al sindicato de trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) y a la empresa para acercar las partes a la solución del conflicto en la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo en el marco de la negociación del nuevo convenio colectivo.

El MTSS plantea aumentar los jornales asegurados, de manera escalonada. Propone que a partir de mayo de 2027, los trabajadores que actualmente cuentan con 20 jornales asegurados pasen a tener 21.

Además, se plantea subir el monto de la partida extraordinaria que se pagará al momento de la firma. La empresa había ofrecido una partida especial de 27.500 pesos, y el MTSS propone que se establezca un punto medio entre las posiciones de ambas partes, unos 33.000 pesos. El sindicato pretende 50.000 pesos.

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Por último, la propuesta del gobierno propone que se establezca una partida diferencial excepcional como compensación para los sectores que realizaron tareas fuera del marco previsto en el convenio colectivo.

La propuesta del MTSS busca acercar las partes y que ambas flexibilicen sus posturas iniciales. "No son coincidentes la demanda de uno o la flexibilidad de una parte con las posibilidades de la otra", dijo el martes el ministro de Trabajo, Juan Castillo.

Este jueves, hay paro de trabajadores a partir de las 8 de la mañana y desde las 10, el sindicato analiza la propuesta del gobierno. En tanto, para el lunes a las 14 horas está fijada una nueva instancia tripartita en el MTSS, que estaba prevista para el viernes pero pidieron más tiempo, en busca de consenso para lograr un nuevo convenio colectivo que tendría una duración de cinco años.

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