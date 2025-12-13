Rector anunció que hubo acuerdo salarial en Udelar: "Es acotado" pero permitirá mejorar situaciones concretas"

El rector de la Universidad de la Republica, Héctor Cancela, anunció que se firmó el acuerdo salarial para los trabajadores de la institución.

Es "un acuerdo acotado", con un 0,6% de incremento salarial, lo que para Cancela "es un número que es bastante bajo, pero que al mismo tiempo nos va a permitir dentro de la Universidad mejorar algunas situaciones concretas".

El acuerdo establece una voluntad interna para que se beneficien los salarios más bajos, señaló.

"Hoy concurrimos la delegación institucional junto con las delegaciones de las y los trabajadores de la Universidad, para ratificar un acuerdo tripartito salarial. Es un acuerdo que se negoció en agosto, cuando se estaba en plena discusión presupuestal y que bueno, actualmente ya culminada esa etapa, los gremios de las y los trabajadores han estado de acuerdo en firmar, la institución también", señaló el rector este viernes.

Temas de la nota UDELAR