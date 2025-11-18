Reconstruirán la cabeza y el ala que se robaron de la estatua del cóndor en las canteras del Parque Rodó

La estatua del cóndor, ubicada en el lago Cachón en la zona de las canteras del Parque Rodó , fue vandalizada; se robaron la cabeza y una de las alas.

"Es terrible que haya ocurrido esto", dijo a Subrayado Marcel Suárez, director de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

Se trata de una obra del artista uruguayo Luis Cantú de 1937. Suárez destacó la técnica moderna para la época que fue empleada en la escultura por Cantú con una superficie texturada para reproducir el plumaje del ave.

Suárez indicó que del monumento existe un escaneo en 3D y a partir de ese registro realizado por el equipo de Fernando Foglino, se realizará una réplica de la cabeza y el ala faltantes que serán restituidas en un trabajo de alta especialización y que requerirá su tiempo.

El director de Patrimonio expresó preocupación por los casos de vandalismo a monumentos en Montevideo. "Es un estado de mucha vulnerabilidad y muchos están vandalizados de hace bastante tiempo", afirmó. En el caso de Uruguay, el problema está relacionado a una crisis cultural, social y económica donde se buscan materiales para la venta.

Suárez pidió mayor vigilancia al Ministerio del Interior y sanciones más duras. Además, apostó a un trabajo de concientización de la ciudadanía.