Operativo frío extremo: Maldonado tiene refugio 24 horas con más de 100 cupos y Salto con la cifra más alta de personas en calle

El Centro Coordinador de Emergencias de Maldonado comenzó este jueves con la atención a personas en situación de calle y cuenta con el refugio más grande del departamento que alberga a más de 100 personas.

El coordinador del Cecoed, Mauricio Souza, dijo a Subrayado que trabajaron en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social y organizaron la estructura que funciona 24 horas.

Esta madrugada 27 personas hicieron uso de las instalaciones. "Tenemos 3 centros de evacuación 24 horas, fortalecido con un cuarto centro de evacuación que es el Batallón de Ingenieros N° 4; eso hace que tengamos bastantes cupos para albergar", manifestó.

Seguí leyendo Autor de homicidio estaba en situación de calle y fue detenido en el operativo frío extremo, en Pérez Castellanos

Y agregó: "Hasta el momento todo viene circulando con normalidad, tratando de darles todas las garantías para que ellos se encuentren en buen estado (...) tenemos toda la logística para brindar las 4 comidas".

Por su parte, el alcalde de Punta del Este, Javier Carballal, dijo que recorrieron la rambla, la costa y la pasarela que está para reparar y llamó a extremar los cuidados debido a los vientos y las bajas temperaturas. Carballal comentó que estuvo en diálogo con Souza sobre los refugios que se habilitaron.

"El operativo está funcionando asique bienvenido. Están siendo unas noches bastante duras, son los primeros fríos, pero toda la operativa que tiene armada la intendencia, el Ministerio del Interior y el Mides está funcionando bien", subrayó.

ALCALDE PUNTA DEL ESTE

Asistentes al refugio de Maldonado manifestaron que reciben café, cocoa y comidas y que la convivencia es muy linda.

TESTIMONIOS REFUGIO

En lo que respecta al departamento de Salto, unas 100 personas en situación de calle vienen siendo atendidas en el operativo frío extremo.

Según informó el director departamental del Mides de Salto, Jorge Vaz Tourem, a Subrayado, se trata de la cifra más alta que se ha conocido hasta ahora en el departamento litoraleño.

Actualmente en la ciudad salteña existe un refugio que funciona los 365 días del año y que aloja a un cupo máximo de 45 personas, por lo cual las autoridades ya se encuentran trabajando para generar más cupos en distintos edificios públicos, como el caso del Cuartel del Ejército y otros lugares, para albergar a unas 50 personas más.

Una problemática que se presentó este año, es la cantidad de mujeres en situación de calle detectadas por el Mides de Salto, algo que obliga a buscar un refugio específico para estas personas.

El alerta roja emitido por el gobierno nacional aceleró los procedimientos, dijeron las autoridades locales que trabajan en conjunto entre el Mides, el gobierno departamental, el Ministerio del Interior, el Ejército, entre otras instituciones.

SALTO REFUGIADOS

En Fray Bentos, también se implementó el Plan Invierno. El intendente Guillermo Levratto, dijo que la pasada jornada tuvieron la residencia 24 horas con cupo completo, además de haber habilitado el refugio al que concurrieron 7 personas.

"Esto viene del Plan Invierno del año pasado donde el Mides logró la continuidad en una política nacional que nosotros también celebramos porque si no pasaba que la gente que se veía refugiada y en estos casos atendida durante el Plan Invierno, luego quedaba en calle y esto no ha sucedido por lo menos acá en Fray Bentos", señaló.