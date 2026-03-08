"Reconocer las desigualdades es fundamental", dijo Gloria Rodríguez y destacó primer comunicado del Partido Nacional en un 8M

Por primera vez, el Directorio del Partido Nacional de forma oficial emite un comunicado por el Día Internacional de la Mujer. La integrante del Directorio, Gloria Rodríguez , destacó el mensaje.

En el comunicado, "el partido reconoce las desigualdades entre las mujeres y los varones. Es un comunicado serio, pensado, no con falsas promesas ni con contenidos ideológicos", dijo Rodríguez. "Estamos todos muy contentos porque venimos avanzando. El reconocer las desigualdades es fundamental. Rompe los ojos el tema del desempleo, del trabajo, de los cuidados, que aún siguen sobre nuestros hombros, sobre los hombros de las mujeres".

Rodríguez explicó que personalmente no concurre a la marcha 8M desde un episodio años atrás de insultos. Y agregó que la proclama del PIT-CNT no la representa.

"Yo me pregunto, con toda honestidad, a las mujeres uruguayas, ¿la preocupación principal son los conflictos geopolíticos?", cuestionó.

El Partido Nacional realizará un reconocimiento este lunes, desde las 18:30 horas a mujeres nacionalistas que hicieron historia como Rodríguez, la primera senadora afrodescendiente, y otras como Julia Pou, Matilde Rodríguez, Adriana Peña, entre otras.