RECIBÍ EL NEWSLETTER
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

"Reconocer las desigualdades es fundamental", dijo Gloria Rodríguez y destacó primer comunicado del Partido Nacional en un 8M

El Partido Nacional realizará un reconocimiento este lunes, desde las 18:30 horas a mujeres nacionalistas que hicieron historia.

gloria-rodriguez-partido-nacional

Por primera vez, el Directorio del Partido Nacional de forma oficial emite un comunicado por el Día Internacional de la Mujer. La integrante del Directorio, Gloria Rodríguez, destacó el mensaje.

En el comunicado, "el partido reconoce las desigualdades entre las mujeres y los varones. Es un comunicado serio, pensado, no con falsas promesas ni con contenidos ideológicos", dijo Rodríguez. "Estamos todos muy contentos porque venimos avanzando. El reconocer las desigualdades es fundamental. Rompe los ojos el tema del desempleo, del trabajo, de los cuidados, que aún siguen sobre nuestros hombros, sobre los hombros de las mujeres".

Rodríguez explicó que personalmente no concurre a la marcha 8M desde un episodio años atrás de insultos. Y agregó que la proclama del PIT-CNT no la representa.

pn emitio declaracion en respaldo a arbeleche; jutep representa una verdadera vergüenza nacional, dijo lema
Seguí leyendo

PN emitió declaración en respaldo a Arbeleche; Jutep "representa una verdadera vergüenza nacional", dijo Lema

"Yo me pregunto, con toda honestidad, a las mujeres uruguayas, ¿la preocupación principal son los conflictos geopolíticos?", cuestionó.

El Partido Nacional realizará un reconocimiento este lunes, desde las 18:30 horas a mujeres nacionalistas que hicieron historia como Rodríguez, la primera senadora afrodescendiente, y otras como Julia Pou, Matilde Rodríguez, Adriana Peña, entre otras.

Temas de la nota

Lo más visto

Disputa de primos por herencia: justicia inmovilizó cuenta bancaria donde están los fondos video
nueva instancia judicial

Disputa de primos por herencia: justicia inmovilizó cuenta bancaria donde están los fondos
este sábado

Agredieron a la madre del adolescente asesinado por su padre en Flor de Maroñas
filicidio

Vecinos se movilizan tras asesinato de adolescente por parte de su padre
en Paysandú

Frigorífico Casablanca analiza suspender temporalmente faena de vacunos debido a aumento del precio del ganado
HOMICIDIO Y VIOLENCIA DOMÉSTICA

Imputaron al padre del adolescente que fue encontrado muerto en una cuneta en Flor de Maroñas

Te puede interesar

Fotos: Verónica Chevallier. 
8 DE MARZO

Organizaciones feministas se concentran en 18 de Julio para la marcha por el Día Internacional de la Mujer
Marcha por el 8 de marzo: los cambios en el tránsito y transporte por la movilización en Montevideo
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Marcha por el 8 de marzo: los cambios en el tránsito y transporte por la movilización en Montevideo
Mojtaba Jemenei. Foto: AFP
MEDIO ORIENTE

Asamblea de Expertos de Irán anuncia a Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo del país

Dejá tu comentario