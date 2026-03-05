RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARTIDO NACIONAL

PN emitió declaración en respaldo a Arbeleche; para Lema, la Jutep "representa una verdadera vergüenza nacional"

"Observamos y denunciamos, con preocupación, que la mayoría oficialista viene haciendo un sistemático uso partidizado de un organismo que, por su naturaleza institucional, debe actuar con estricto apego a criterios técnicos y jurídicos", afirman los blancos.

arbeleche-lema-foco-uy

El Directorio del Partido Nacional emitió este jueves una declaración en la que expresa su "plena confianza" en la exministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, tras el fallo de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) en el que se afirmó que la exjerarca "violentó normas de conducta en la función pública" al aprobar beneficios tributarios a una empresa en la que su esposo era gerente.

En su declaración, los nacionalistas destacan la trayectoria de Arbeleche, caracterizada por "la responsabilidad, la transparencia y el estricto apego al derecho", y que eso fue señalado por el director en representación de la oposición, Luis Calabria.

"Observamos y denunciamos, con preocupación, que la mayoría oficialista viene haciendo un sistemático uso partidizado de un organismo que, por su naturaleza institucional, debe actuar con estricto apego a criterios técnicos y jurídicos", afirma el documento.

El Partido Nacional respaldó a Arbeleche y exigió que la Jutep actúe "con estricto apego al derecho" y evite "cualquier utilización del organismo con fines políticos".

El senador nacionalista Martín Lema dijo que con este pronunciamiento "se terminó de destruir la credibilidad de la Jutep", que "carece de ética" y "representa una verdadera vergüenza nacional".

Lema afirmó que el gobierno ha utilizado a la junta como "un centro de operaciones políticas". Sobre Arbeleche, el legislador sostuvo que es "intachable" y que "siempre se manejó con estricta rectitud y apego a las normas".

