El Ministerio del Interior llevará adelante este fin de semana los operativos de seguridad con motivo de los partidos que se disputarán por la última fecha del Torneo Clausura.
Interior despliega operativos de seguridad con 570 policías para los partidos de la última fecha del Torneo Clausura
Efectivos de la Guardia Republicana y de la Jefatura de Policía de Montevideo se desplegarán para los encuentros entre Peñarol y Montevideo City Torque en el Estadio Centenario y, para Nacional y Defensor Sporting en el estadio Luis Franzini.
Este domingo 9 de noviembre desde la hora 13.00, efectivos de la Jefatura de Policía de Montevideo y de la Guardia Republicana, se desplegarán en un fuerte operativo para los encuentros entre Peñarol y Montevideo City Torque en el Estadio Centenario y, Nacional y Defensor Sporting en el estadio Luis Franzini.
El procedimiento contará con un total de 570 policías para la seguridad de ambos encuentros, que estarán distribuidos en 3 anillos. El 2° y 3° anillo estarán abocados exclusivamente a evitar cruces entre ambas parcialidades, para lo que se dispusieron diferentes zonas de circulación.
Un muerto tras el despiste y vuelco de una camioneta en la ruta 21 en el departamento de Soriano
La cartera también desplegará dispositivos de seguridad en las terminales de ómnibus urbanos y suburbanos.
El ministerio exhorta a no concurrir con bengalas, papel picado y serpentinas, humos, bebidas alcohólicas, objetos peligrosos y envases de vidrio.
Los elementos habilitados son: radio de pilas chicas, termo y mate, paraguas sin punta, carteras, mochilas y riñoneras (bolsos chicos), banderas de hasta 2 metros x 1.5 y botellas plásticas de hasta 600 ml.
Dejá tu comentario