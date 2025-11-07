RECIBÍ EL NEWSLETTER
ESTE DOMINGO 9

Interior despliega operativos de seguridad con 570 policías para los partidos de la última fecha del Torneo Clausura

Efectivos de la Guardia Republicana y de la Jefatura de Policía de Montevideo se desplegarán para los encuentros entre Peñarol y Montevideo City Torque en el Estadio Centenario y, para Nacional y Defensor Sporting en el estadio Luis Franzini.

operativo-partido-claiusura

Este domingo 9 de noviembre desde la hora 13.00, efectivos de la Jefatura de Policía de Montevideo y de la Guardia Republicana, se desplegarán en un fuerte operativo para los encuentros entre Peñarol y Montevideo City Torque en el Estadio Centenario y, Nacional y Defensor Sporting en el estadio Luis Franzini.

El procedimiento contará con un total de 570 policías para la seguridad de ambos encuentros, que estarán distribuidos en 3 anillos. El 2° y 3° anillo estarán abocados exclusivamente a evitar cruces entre ambas parcialidades, para lo que se dispusieron diferentes zonas de circulación.

un muerto tras el despiste y vuelco de una camioneta en la ruta 21 en el departamento de soriano
Seguí leyendo

Un muerto tras el despiste y vuelco de una camioneta en la ruta 21 en el departamento de Soriano

La cartera también desplegará dispositivos de seguridad en las terminales de ómnibus urbanos y suburbanos.

campeonato-uruguayo-clausura

El ministerio exhorta a no concurrir con bengalas, papel picado y serpentinas, humos, bebidas alcohólicas, objetos peligrosos y envases de vidrio.

Los elementos habilitados son: radio de pilas chicas, termo y mate, paraguas sin punta, carteras, mochilas y riñoneras (bolsos chicos), banderas de hasta 2 metros x 1.5 y botellas plásticas de hasta 600 ml.

Temas de la nota

Lo más visto

video
CONFERENCIA DE PRENSA

Danza: "He decidido optar por la alternativa que brinda el mejor marco institucional (...) dedicarme de lleno a la función"
INCLUYE MOVILIZACIONES

Sindicato de maestros resolvió un nuevo paro de 24 horas este viernes en las escuelas de Montevideo
INTERIOR PIDE COLABORACIÓN

Recluso que cumplía pena por homicidio tuvo salida autorizada para ir al médico, rompió su tobillera y se fugó
LAS PIEDRAS

"La saqué barata": el relato de Olga, fue embestida por un ómnibus, terminó abajo del vehículo y sobrevivió
FLORIDA

Coro con más de 20 adultos mayores se accidentó en escenario que se derrumbó cuando se presentaban

Te puede interesar

Se mantiene el paro de 24 horas este lunes en todas las escuelas de Montevideo
TERCER DÍA CONSECUTIVO

Se mantiene el paro de 24 horas este lunes en todas las escuelas de Montevideo
Jorge Díaz afirmó que la liquidación de Eurocommerce, garantía de Cardama, era algo que esperábamos video
PREPARA DENUNCIA EN REINO UNIDO

Jorge Díaz afirmó que la liquidación de Eurocommerce, garantía de Cardama, "era algo que esperábamos"
Biógrafo de Cacho de la Cruz lo recordó como un tipo que irradiaba luz y que cuidaba a sus amigos video
Arturo de la Cruz Feliciani

Biógrafo de Cacho de la Cruz lo recordó como "un tipo que irradiaba luz y que cuidaba a sus amigos"

Dejá tu comentario