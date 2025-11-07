Interior despliega operativos de seguridad con 570 policías para los partidos de la última fecha del Torneo Clausura

El Ministerio del Interior llevará adelante este fin de semana los operativos de seguridad con motivo de los partidos que se disputarán por la última fecha del Torneo Clausura .

Este domingo 9 de noviembre desde la hora 13.00, efectivos de la Jefatura de Policía de Montevideo y de la Guardia Republicana, se desplegarán en un fuerte operativo para los encuentros entre Peñarol y Montevideo City Torque en el Estadio Centenario y, Nacional y Defensor Sporting en el estadio Luis Franzini.

El procedimiento contará con un total de 570 policías para la seguridad de ambos encuentros, que estarán distribuidos en 3 anillos. El 2° y 3° anillo estarán abocados exclusivamente a evitar cruces entre ambas parcialidades, para lo que se dispusieron diferentes zonas de circulación.

La cartera también desplegará dispositivos de seguridad en las terminales de ómnibus urbanos y suburbanos.

El ministerio exhorta a no concurrir con bengalas, papel picado y serpentinas, humos, bebidas alcohólicas, objetos peligrosos y envases de vidrio.

Los elementos habilitados son: radio de pilas chicas, termo y mate, paraguas sin punta, carteras, mochilas y riñoneras (bolsos chicos), banderas de hasta 2 metros x 1.5 y botellas plásticas de hasta 600 ml.