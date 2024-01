La abogada de Marea Frenteamplista, Marina Morelli, dijo que el reclamo es “estrictamente monetario” y tras cotejar información disponible, afirmó: “Mis conclusiones difieren en mucho de todo eso que ustedes saben se ha divulgado en la prensa. Por lo tanto, mal puedo yo decirle a Marea Frenteamplista que proceda al pago de dinero, porque no encuentro, no puedo encontrar, lo que se llama la obligación resarcitoria. Vinimos hoy, cumplimos con venir, y lo que hicimos fue habilitar la vía judicial”.

El abogado de Martina Casás, Juan Raúl Williman, había dicho a Subrayado que había posibilidad de proceder a un Juzgado Laboral tras la instancia en el Ministerio de Trabajo.

Marina Morelli sostuvo que esperarán a ver por la vía judicial “si esos hechos sí o no constituyen una situación de acoso sexual y en caso de que constituya una situación de acoso sexual cuál sería la responsabilidad de Marea Frenteamplista”.

"Cuando yo digo que el reclamo me parece poco serio y contradictorio, es porque es contradictorio con la realidad. A nosotros nos dicen en este reclamo que la parte citante se considera despedida al día 31 de octubre del año 2023. Alguien que se considera despedida es alguien que no hace tareas, que no recibe el pago de salario, que no coordina, por ejemplo, dividir las vacaciones y tomarse unos días en enero y otros días en febrero el año siguiente al que se consideró despedida", agregó.