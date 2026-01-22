RECIBÍ EL NEWSLETTER
a dos años de siniestro en zona de Portezuelo

Reclaman regulación y fiscalización de motos de agua

Familia de adolescentes chocados hace dos años dicen que no hubo avance judicial del caso; uno resultó fracturado.

accidente-moto-acuatica.jpg

A dos años del choque de motos acuáticas con un gomón de mar en el que iban tres adolescentes en la zona de Portezuelo, el abogado de la familia reclama por la falta de avance del caso en la justicia.

El caso ocurrió el 24 de enero de 2024 en la playa Solanas de la zona del este y generó preocupación en los veraneantes por el cuidado de familias ante posibles accidentes de ese tipo. Uno terminó con fractura expuesta.

desarticulan banda delictiva dedicada al robo de motos y trafico de armas en maldonado
Seguí leyendo

Desarticulan banda delictiva dedicada al robo de motos y tráfico de armas en Maldonado

Sin embargo, la familia de los adolescentes afectados dice que no hubo avance alguno en el caso, que el joven argentino sigue conduciendo motos náuticas en la zona y pide que haya regulación y fiscalización para prevenir accidentes.

“Hay un volumen muy importante de motos de agua, con un cilindraje muy alto que ha ido evolucionando a lo largo de los años. Entonces en esta época del año, hay muchas embarcaciones de este tipo, en un espacio relativamente reducido”, había dicho en aquella oportunidad el prefecto de Maldonado, Sebastián Sorribas.

Dijo que “la moto de agua tiene que navegar alejado de los 300 metros de la costa y la gran mayoría tiene un margen hasta 500 o 600, lo que deja un corredor relativamente angosto, y este tipo de eventos cada tanto sucede”.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PAREJA DE ANCIANOS DE 90 Y 91 AÑOS

Femicidio y suicidio en ruta 39: "Nada hacía prever que esto iba a suceder", dijo el jefe de Policía de Maldonado
MONTEVIDEO

Avanza el armado de la montaña rusa del Parque Rodó, que será inaugurada en febrero: mirá las imágenes
POSSOLO Y GENERAL FLORES

Bala perdida ingresó a un ómnibus e hirió a una pasajera de 20 años en una pierna
DURAZNO

Cazador resultó herido de bala accidentalmente en el pecho por su compañero mientras iban detrás de un jabalí
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

El gobierno aumentó en 4,38% las franjas del IRPF

Te puede interesar

Foto: Mª. Eugenia Scognamgilio. Moto hallada cerca de Progreso.
ESTÁ DETENIDO

Se entregó joven de 25 años que era buscado por homicidio en una rapiña en ruta 102
Casos de gripe A (H3N2) son un niño que vino de un país europeo y una mujer con familiar que llegó de Estados Unidos video
"va a circular en algún momento"

Casos de gripe A (H3N2) son un niño que vino de un país europeo y una mujer con familiar que llegó de Estados Unidos
Foto: Subrayado. Caja de Profesionales.
Este jueves

Caja de Profesionales: Directorio resolvió suspender la partida de más de $130.000 mensuales a directores

Dejá tu comentario