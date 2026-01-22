Reclaman regulación y fiscalización de motos de agua

A dos años del choque de motos acuáticas con un gomón de mar en el que iban tres adolescentes en la zona de Portezuelo , el abogado de la familia reclama por la falta de avance del caso en la justicia.

El caso ocurrió el 24 de enero de 2024 en la playa Solanas de la zona del este y generó preocupación en los veraneantes por el cuidado de familias ante posibles accidentes de ese tipo. Uno terminó con fractura expuesta.

La denuncia fue contra el joven argentino que conducía la moto de agua y chocó a la moto que tiraba el gomón .

Sin embargo, la familia de los adolescentes afectados dice que no hubo avance alguno en el caso, que el joven argentino sigue conduciendo motos náuticas en la zona y pide que haya regulación y fiscalización para prevenir accidentes.

“Hay un volumen muy importante de motos de agua, con un cilindraje muy alto que ha ido evolucionando a lo largo de los años. Entonces en esta época del año, hay muchas embarcaciones de este tipo, en un espacio relativamente reducido”, había dicho en aquella oportunidad el prefecto de Maldonado, Sebastián Sorribas.

Dijo que “la moto de agua tiene que navegar alejado de los 300 metros de la costa y la gran mayoría tiene un margen hasta 500 o 600, lo que deja un corredor relativamente angosto, y este tipo de eventos cada tanto sucede”.