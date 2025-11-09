Dos mujeres de 31 años están graves tras un siniestro de tránsito en la ruta 14, a la altura del kilómetro 160, en jurisdicción del departamento de Flores.
Dos mujeres graves tras volcar en auto en Flores; en el vehículo viajaba un bebé que resultó con lesiones leves
El siniestro ocurrió sobre las 11:50 horas de este sábado, tras el despiste y vuelco del auto en la ruta 14.
Las dos mujeres -conductora y acompañante- circulaban en un auto y por causas a establecer despistaron y volcaron en esa zona, informó Policía Caminera.
En el vehículo también viajaba un bebé de un año y medio, hijo de la conductora, que resultó con lesiones leves.
El siniestro ocurrió sobre las 11:50 de este sábado.
